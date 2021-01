Joaquín Prat ('Cuatro al día'): "Quiero comerle la tostada a 'Más vale tarde' y ganar a Mamen Mendizábal"

Cuando Joaquín Prat aterrizó a Cuatro al día como recambio de Carme Chaparro el 25 de noviembre de 2019, el espacio no acababa despegar en las tardes de Cuatro y los datos de audiencia se movían no más allá del 3%. "Estaba acojonado y no terminaba de verlo claro". Pero tras su llegada (y la pandemia), el programa ha pegado un salto cuantitativo.

"Es una de las apuestas que mejores resultados nos ha dado", ha sacado pecho Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset, en un encuentro virtual con la prensa por el segundo aniversario de Cuatro al día al que ha asistido ECOTEUVE.ES. "Hace dos años cambiamos radicalmente la línea editorial de Cuatro y casi nadie lo entendió, yo creo que por falta de voluntad de entender. Hemos volcado a la tarde de Cuatro a la información".

Lea también: El lamento más amargo de Joaquín Prat en directo: "Solo damos noticias de mierda"

"No podíamos, obviamente, prever lo que iba a pasar, pero seguro que la presencia de Cuatro al día desde marzo de 2020 creo que ha sido un gran canal de comunicación", ha proseguido para dirigirse después al equipo del programa: "Estáis haciendo un trabajo muy importante del que estamos muy orgullosos, que va más allá del éxito, que lo hay, y del cambio que hemos tenido".

Y así es, Cuatro al día ha doblado su audiencia. "No lo digo con vanidad, sino con orgullo: hemos llegado al 6% de audiencia", ha asegurado Juan Serrano, productor ejecutivo de Cuatro al día que, por cierto, a partir del próximo lunes, 1 de febrero, alargará su duración ocupando el hueco de Deportes Cuatro de Manu Carreño, que vuelve a la sobremesa.

Joaquín Prat: "Vox nunca nos ha querido atender y no lo entiendo"

Con estos datos sobre la mesa, su presentador, Joaquín Prat ha sido ambicioso "y sincero" a la hora de responder qué objetivo se pone en el tercer año de Cuatro al día: "Quiero comerle la tostada a Más vale tarde. Lo digo claro y llano. Me gustaría más audiencia y ganar a nuestro máximo competidor, que no es otra que mi adorada Mamen Mendizábal".

El periodista ha asegurado que tiene una "sana competencia" con la que fuera su compañera durante seis años con Iñaki Gabilondo en Hoy por hoy. "Me escribió un mensaje para desearme suerte cuando me puse al frente del programa".

Lea también: "¿A qué están jugando?": Joaquín Prat estalla contra Ignacio Aguado por su gestión del coronavirus en Madrid

"Los protagonistas son los que nos ven", ha dicho Prat, que por otro lado, ha confesado que "no hemos tenido la suerte que ningún miembro de Vox nos atienda, no ha querido responder nunca a los requerimientos de Cuatro al día y no entiendo por qué". Y lanza, por último, otro llamamiento: "Me gustaría entrevistar al presidente del Gobierno y al vicepresidente segundo, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias".