Pablo Motos, Frank Cuesta y una de sus grabaciones más complicadas: "¿No me digas que no tuviste miedo?"

Wild Frank aterrizó en DMAX en mayo de 2014. Desde entonces, el aventurero ha protagonizado más de ochenta episodios de su programa y ha dado varias vueltas al mundo con las que los espectadores de DMAX se han divertido, sorprendido, emocionado, sufrido y, sobre todo, han aprendido sobre cientos de especies animales y ecosistemas de todo el planeta.

Entre los seguidores de las aventuras de Wild Frank en nuestro país descubrimos a personalidades relevantes del mundo de la música, la televisión, el cine, la gastronomía, la política y el periodismo. Entre todos ellos, un variado grupo de rostros conocidos ha querido compartir con los espectadores sus anécdotas y experiencias junto al intrépido naturalista en el especial El día que conocí a Wild Frank que se estrena el próximo domingo 31 de enero a las 21.30 horas en DMAX.

Adelanto exclusivo: la charla de Pablo Motos con Frank Cuesta

Uno de ellos es Pablo Motos. El presentador de El Hormiguero, en conversación con Frank, le cuál es la escena que más le impactó del programa. Por su parte, Cuesta desvela los entresijos del 'making of'. ECOTEUVE.ES ofrece, en exclusiva, un adelanto de la charla entre estos dos presentadores que, además, son grandes amigos.

Motos recuerda una secuencia en la que Frank estuvo con unos rinocerontes. "¿No me digas que no tuviste miedo?", pregunta el presentador de Antena 3. "Mi preocupación eran los cámaras, que no quería que se movieran. Los animales... no, no te van a hacer nada".

El chef internacional José Andrés, el actor Gabino Diego, la cantante Chenoa, el periodista deportivo Manolo Lama, el político Miguel Ángel Revilla y la escritora y conferenciante Irene Villa también compartirán con el público cómo ha influido Wild Frank en sus vidas.

En el especial El día que conocí a Wild Frank, todos ellos recuerdan, junto a Frank, las escenas que más les impactaron, los animales que más les sorprendieron y las anécdotas más emocionantes de la gran aventura que comenzó en DMAX en 2014. Un programa especial que rinde tributo a la riqueza faunística de nuestro planeta y realiza un emotivo recorrido por la trayectoria de 'Wild Frank' en el canal.

Frank Cuesta: una particular y arriesgada manera de mostrar la naturaleza salvaje

Desde las pantallas de DMAX, el conocido naturalista ha mostrado al mundo grandes mamíferos, anfibios, reptiles y aves en su hábitat natural: bosques, selvas, estepas, desiertos, sabanas Y en cada una de estas aventuras que le han llevado a recorrer ecosistemas de lugares como Australia, Sudáfrica, EE. UU., Italia, Méjico, Tailandia, Brasil, India o España, Frank ha defendido la importancia de preservar toda esta riqueza natural y biodiversidad del planeta.

Una particular y arriesgada manera de mostrar la naturaleza salvaje en televisión que nos hizo llegar a temer por su vida en varias ocasiones. Un lenguaje propio que logró reinventar este género aportando grandes dosis de entretenimiento. Y una autenticidad y cercanía que logró conectar con todo tipo de públicos. Todos estos elementos ayudaron a convertir a 'Wild Frank' en un éxito en España gracias a DMAX y a Frank Cuesta en el primer rostro español internacional de Discovery, llegando a millones de personas de más de 60 países de todo el mundo como Italia, India, Brasil y Argentina, entre otros.

Los secretos del rodaje de Frank Cuesta, al descubierto

Con cada temporada, Wild Frank nos tenía reservada una nueva y emocionante aventura que nos ha permitido descubrir todo tipo de especies animales y ser conscientes de las amenazas a las que muchas de ellas están sometidas y de la necesidad de conservar sus ecosistemas. Entre todas ellas, cada invitado famoso ha elegido la escena que más le ha gustado, impactado o emocionado para comentarla con Frank, que participa virtualmente en este especial de DMAX desde Tailandia. Juntos, analizan la escena, las vivencias durante el viaje y la dificultad de lograr su objetivo, y en cada charla, cada personaje famoso, y el público del canal, descubre los secretos y detalles de la grabación de Wild Frank desconocidos hasta el momento.

El cocinero José Andrés, uno de los chefs españoles más reconocidos internacionalmente gracias a su iniciativa solidaria World Central Kitchen, elige la impactante secuencia en la que una víbora Russell arrojó su veneno al ojo de Frank durante su viaje a la India en busca del tigre de Bengala en la segunda temporada de Wild Frank.