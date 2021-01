"Voy a decir la verdad": 'En el punto de mira' desvela unas declaraciones inéditas de Miquel Ricart sobre el crimen de Alcàsser

El 27 de enero de 1993 aparecieron los cuerpos sin vida de Míriam García Iborra (14 años), Desirée Hernández Folch (14 años) y Antonia Gómez Rodríguez (15 años) en una caseta de campo ubicada en la zona de La Romana, cerca del pantano de Tous (Valencia). A las tres amigas se las conoció como "las niñas de Alcàsser" y su desaparición provocó un terremoto mediático sin precedentes en España.

Ahora, 28 años después del hallazgo, En el punto de mira dedicará su entrega de este jueves al famoso caso, tomando como punto de partida la aparición de unos restos óseos que un joven encontró en el verano de 2019 mientras investigaba en la zona, atraído por la curiosidad que le despertó la serie documental que Netflix estrenó ese mismo año.

Lea también: Identifican a Miguel Ricart en Madrid: ¿la ocasión para emitir por fin el Cuarto Milenio de Alcàsser?

El espacio hablará con el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que confirmó que los huesos pertenecen a Míriam García, una de las niñas asesinadas. Cuatro ha lanzado una promo en la que se ve cómo uno de los reporteros seguirá la pista de Antonio Anglés, autor del triple crimen, según la versión oficial, que logró darse a la fuga y del que no se sabe nada desde aquel 1993.

¿Hablará En el punto de mira con Miquel Ricart?

Además, en el avance ofrecido por Mediaset se desvela que el reportaje contará con declaraciones inéditas de Miquel Ricart, coautor de los asesinato, que quedó en libertad en 2013 después de cumplir su condena en la cárcel. Recientemente, Ricart fue localizado en una casa okupa ubicada en el barrio de Carabanchel de Madrid.

Lea también: "Me despellejarían": Luis Frontela se pronuncia sobre el caso Alcàsser en Cuarto Milenio

"Voy a decir la verdad. La dije en su día, lo que pasa es que no se me creyó o no se me escuchó", reza una de las declaraciones que En el punto de mira atribuye a Ricart. "Una persona que pide el suero de la verdad, el hallazgo de unos huesos mucho tiempo después, un acusado fugado de la justicia, un testimonio que podría cambiarlo todo y unas declaraciones que nunca habían visto la luz", adelanta el programa en otro tuit.

Lorena Correa, directora de En el punto de mira, ha publicado además otro vídeo en el que se ve a Miquel Ricart pidiendo someterse a la prueba del pentotal, asegurando que él no estaba presente el 13 de noviembre de 1992, día en el que secuestraron y asesinaron a las chicas, según el sumario policial.