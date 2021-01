La audiencia elegirá la canción que Blas Cantó llegará a Eurovisión entre dos "muy distintas"

El público decidirá qué canción interpretará Blas Cantó en Eurovisión, cuya final se celebrará el 22 de mayo. Será en una gen directo que emitirá La 1, en la que Blas Cantó apostará por dos propuestas que conoceremos en los próximos días. Los espectadores podrán votar por su favorita a través de la web, la APP de RTVE de Eurovisión, llamada telefónica o vía SMS.

Además de interpretar los dos temas para Eurovisión, el artista murciano compartirá inolvidables duetos en el escenario con grandes artistas y amigos.

Blas Cantó ha hablado con RTVE sobre esta iniciativa y sobre los dos temas que defenderá, que mostrarán su "dualidad" sobre el escenario: "Vamos a presentar dos canciones totalmente distintas. Hemos trabajado mucho y presentamos varias opciones", ha explicado. Un equipo de RTVE, junto a la discográfica Warner Music, el equipo de Blas y el propio artista eligieron las dos canciones que debían ir a la gala.

Blas Cantó: "Son dos canciones totalmente distintas"

"Son dos cosas que sí soy en el escenario y que puedo defender perfectamente". "Si queremos que decida el público, va a elegir de verdad. No va a haber jurado. Entiendo que habrá mucho debate, en si queremos a un Blas o a otro, pero siempre son canciones que me representan porque he formado parte de la composición", ha contado.

"Ha sido un proceso muy intenso, no hemos parado. Desde que acabó la "era 2020", nos hemos centrado mucho en componer nuevas canciones, en buscar sonidos que no recordaran a nuestra anterior propuesta. Y, sobre todo, me he rodeado de la gente de la que he querido rodearme. He compuesto con un montón de artistas que también me han dado otra visión", ha explicado.

El representante español en Eurovisión 2021 no quiere ir solo en este sueño eurovisivo: "Este año me ha dado otra oportunidad. Quiero contar con la voz de los eurofans. Quiero que todo el mundo venga conmigo de la mano y nos apoyemos porque en Eurovisión vamos todos. La energía de Eurovisión en España se contagia", ha concluido.