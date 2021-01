Preocupación con Diego Arrabal, que sigue ingresado por coronavirus: "No puedo más"

Diego Arrabal, habitual colaborador de Viva la vida, sigue ingresado por culpa del coronavirus. Los últimos stories de Instagram que ha publicado el paparazzi informando sobre su estado de salud ha hecho que todo el mundo esté alerta.

El rostro del programa que presenta Emma García los fines de semana en Telecinco sigue luchando contra el 'bicho' desde la cama del hospital. "Solo pido una tregua a la fiebre, no puedo más. Muchos días", escribió.

"No puedo más": Diego Arrabal sigue ingresado por coronavirus

Desde que contrajera el coronavirus, Diego Arrabal ha utilizado las redes sociales como vía de escape. Hace unos días, el tertuliano se lamentaba así: "Lucharé hasta que no me queden fuerzas para curarme. "Me hago una pregunta: ¿por qué no luché igual de fuerte para no contagiarme?".

Este martes, 26 de enero, Arrabal volvía a compartir su preocupación ante el panorama actual de España: "Sigo ingresado. Qué tranquilidad todo. España se queda sin vacunas, sin ministro y con la pandemia desatada sin freno".

