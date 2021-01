Fulminan a Diego, el verdugo de Luis en 'Pasapalabra': así es César, el nuevo rival de Pablo Díaz

La aventura de Diego Cárdenas en Pasapalabra apenas ha durado un día. El concursante, que este martes logró derrotar a Luis de Lama en La Silla Azul después de 84 tardes consecutivas en el programa de Antena 3, cayó eliminado a las primeras de cambio ante César, el nuevo rival de Pablo Díaz en su lucha por completar El Rosco.

Todo sucedió después de una de las 'sillas azules' "más largas hasta la fecha" en el concurso presentado por Roberto Leal. César fue el primero en fallar, sin embargo, Diego cometió dos errores consecutivos que lo sentenciaron. "Movimiento rápido y brusco" (Golpe) y "Cielo o paraíso de la mitología escandinava" (Glasor) fueron las preguntas que lo dejaron fuera del programa.

Así es César Vercher, el nuevo rival de Pablo en Pasapalabra

Por tanto, César Vercher se convirtió en el nuevo rival de Pablo en Pasapalabra. El hombre explicó que era natural de Godella pero que estaba afincado en Burjassot y que su pasión por las palabras y el estudio le viene desde que era niño.

"A mis padres no les dolieron prendas para que me pudiera formar intelectualmente", explicó. "Espero que me vaya bien. Pero si antes era muy complicado cuando estaban esos dos monstruos, si un mortal se carga a un monstruo, hay que temerle", confesó antes de vencer a Diego en la primera prueba del programa.

César, que explicó que el dinero que gane en el concurso lo quiere para mejorar la pensión que se le ha quedado, confesó que llevaba 15 años intentando participar. "Envié cartas cuando el concurso estaba en esta casa, luego cambió de cadena y llegué a hacer un casting allí, pero tenía que ser aquí donde me estrenase, en Antena 3. Estoy cumpliendo un sueño", afirmó el valenciano, que perdió su primera batalla contra Pablo y tendrá que enfrentarse este jueves a La Silla Azul. ¿Lográ mantenerse en el concurso?