Kiko Hernández dice que Anabel Pantoja tendría que pagar una "multa" si se va de 'Sálvame': ¿es verdad? Ecoteuve.es 27/01/2021 - 18:44 0 Comentarios

La colaboradora lleva amenazando varios días con abandonar el programa

Anabel Pantoja ha amenazado en varias ocasiones con dejar Sálvame. La sobrina de la tonadillera ha puesto el grito en el cielo después de que en las últimas fechas se ha convertido en un auténtico saco de boxeo.

"No hay compensación con lo que acabo de vivir, y mira que tengo lo de mi familia. Por supuesto que no voy a venir aquí a pasarlo mal ni a estar en contra de compañeras. No compensa", dijo este mismo martes en plena bronca con Belén Esteban.

Lea también: "¡Está llena de moratones!": el susto de Jorge Javier que casi cuesta un disgusto a María Patiño

Tras hacer las paces con su amiga, y tras amenazar otra vez con marcharse, el programa ha desvelado la desesperada petición de Anabel diciendo al director de Sálvame que este miércoles no acudiría a su puesto de trabajo. Pero, ¿puede la colaboradora irse así sin más?

La "multa" que tendría que pagar Anabel Pantoja si se va de 'Sálvame', según Kiko Hernández

Según Kiko Hernández, la 'reina' de las redes sociales tendría que pagar una "multa" si rompe su contrato con La Fábrica de la Tele, la productora del espacio de Telecinco.

"¿Quiere dejar Sálvame? ¿No quiere dejar Sálvame? Todos [los colaboradores] tenemos un contrato como los que entran en un reality y, si nos vamos, tenemos que pagar una multa", ha dicho haciendo que Mila saltara algo extrañada: "¿Ah sí?". "Sí", ha respondido él.

Lea también: "Ya no hay marcha atrás": Anabel Pantoja se derrumba en 'Sálvame' tras la entrevista de Kiko Rivera en el 'Deluxe'

Lo cierto es que nadie puede retener a un trabajador en su puesto de trabajo. Lo que sí estaría en la mano de Anabel es no permitir que se emitan imágenes suyas como parte de sus derechos de imagen, algo que viene estipulado en el contrato mercantil que firman los colaboradores. Por tanto, es totalmente falso que Anabel tenga que pagar una multa por irse de Sálvame, ya que ese tipo de cláusulas son ilegales.