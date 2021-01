"¡Está llena de moratones!": el susto de Jorge Javier que casi cuesta un disgusto a María Patiño Ecoteuve.es 27/01/2021 - 17:18 0 Comentarios

La colaboradora llevaba una faja tras someterse a una operación estética

María Patiño ha vuelto a regalar a los espectadores de Sálvame un momentazo de lo más divertido, aunque pudo acabar de la peor manera. Jorge Javier Vázquez intentó gastarle una broma a su compañera y el gesto casi cuesta un disgusto a la colaboradora, que abandonó el plató al borde de las lágrimas.

Todo sucedió mientras Patiño se encontraba opinando sobre un asunto que afecta al padre de Anabel Pantoja y que podría suponer su salida definitiva del espacio de Telecinco. En un momento dado, Jorge Javier entró en el plató para coger los mandos del programa y decidió darle un susto a la conductora de Socialité.

El presentador llegó a escondidas y cogió a Patiño por la cintura emitiendo un grito que puso a la periodista en pie de un salto. Enseguida, la afectada empezó a quejarse de un dolor muy fuerte en el abdomen. "¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Es que no puedo! ¡Es que has hecho lo que has hecho! ¡No puedo hoy! ¡No puedo!", se quejó la tertuliana.

Patiño, "llena de moratones" ¿por una operación?: "No puedo contarlo"

"¿Que no puedes qué?", preguntó Jorge Javier mientras se partía de risa. En ese momento, David Valldeperas entendió la reacción de María y así se lo hizo saber al presentador. "¡Ah! ¡Que está llena de moratones!", informó al catalán, que salió asustado tras su compañera. "¡Está llorando! ¡La has liado Jorge!", le reprochó Belén Esteban.

Gema López comentó por lo bajo que llevaba "una faja puesta". "Claro, es que se le puede soltar todo esto", añadió Kiko Hernández mientras Marta López preguntaba si Patiño se había operado. "Claro y eso desde el momento en que te tocan.. duele muchísimo", explicó Gema López.

Mientras tanto, Jorge pedía disculpas a Patiño y le pedía que compartiese lo que le pasaba con la audiencia. "No lo voy a contar, porque no puedo. Tengo cosas y me duele mucho la barriga. No es caca, ¿eh? Tengo un sarpullido y todo, eh?", dejó claro la periodista, mientras se reponía del susto.