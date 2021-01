Quién es Diego Cárdenas, el concursante que ha eliminado a Luis de Lama en 'Pasapalabra' Ecoteuve.es 27/01/2021 - 14:12 0 Comentarios

El hombre logró eliminar al guardia civil después de 84 programas consecutivos

El duelo entre Luis de Lama y Pablo Díaz en Pasapalabra llegó este martes a su fin. El guardia civil fue eliminado en la Silla Azul, poniendo punto y final a su paso por el programa de Antena 3. El madrileño ha sido batido por Diego, que tendrá un gran reto por delante tras la gesta conseguida por su antecesor. [Entrevista a Luis de Lama tras su expulsión de Pasapalabra: "No me lo han puesto más fácil que a Pablo"]

Luis protagonizó un momento de lo más emotivo al despedirse entre lágrimas de su compañero, de Roberto Leal y de todo el equipo que hace el posible el concurso: "Gracias al público que me ha ayudado cada día, gracias a ti [a Roberto] por tu cercanía, por las risas y por lo bien que nos lo hemos pasado. Pablo es un crack, gracias por ser tan buen compañero y tan buen amigo. Gracias a todo el equipo, del primero al último. Como me ha dicho un cámara, aparte del bote me llevo a un montón de amigos", aseguró el guardia civil.

"Es bueno con la gente que le rodea, ha hecho historia en el programa y lo vamos a echar de menos", le hizo saber Pablo antes de que el presentador tomara la palabra. "Yo te quiero dar las gracias en lo personal, por habernos hecho disfrutar, porque eres buena gente de verdad, tus hijos van a estar muy orgullosos de ti, tu mujer también. Ya eres un grande de Pasapalabra. A mí me has ayudado un montón y eres un colega para siempre", dijo un también emocionado Roberto Leal.

Todo sobre Diego, el jienense que ha derrotado a Luis de Lama en Pasapalabra

Pasapalabra, que ha batido todos los récords de audiencia gracias al duelo entre Luis y Pablo, tiene ahora el reto de encontrar un participante que mantenga el nivel demostrado hasta ahora por los protagonistas del programa. De momento, ha sido Diego Cárdenas el que ha logrado acabar con la racha de 84 duelos ininterrumpidos en las tardes de Antena 3.

Pero... ¿quién es Diego Cárdenas? El concursante explicó en su presentación que procedía de Jaén, pero que llevaba "más de media vida" en Madrid. Además, ha avanzado que una de las cosas que haría, en caso de ganar el bote, sería viajar a Islandia. "O más arriba. De donde no se haga de noche en verano y no se haga de día en invierno. Pasar una temporada allí", aseguró.

Diego, que demostró cierta timidez y un gran templanza durante su debut en el programa, compartió más tarde su desazón al haber sido la persona que derrotó a Luis: "Estoy como Garbiñe Muguruza cuando ganó a Serena Williams. Llevo tantos programas viendo a Luis, que para mí era alguien muy cercano. Es alguien muy entrañable. Es algo agridulce", confesó antes de que Roberto Leal le deseara lo mejor en el concurso.