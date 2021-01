"Pensé que nos pegaban un tiro": el inesperado incidente de Juan José Ballesta con la Guardia Civil Ecoteuve.es 27/01/2021 - 13:03 0 Comentarios

Los agentes confundieron al actor con un ladrón e intentaron detenerle

Juan José Ballesta ha querido compartir en sus redes sociales la increíble y desagradable experiencia que le ha tocado vivir en compañía de su hijo. El concursante de Masterchef Celebrity ha dejado en shock a sus seguidores al contar cómo la guardia civil le acusó por error de cometer un robo.

A través de sus redes sociales, el actor y su hijo han explicado que todo sucedió mientras iban en su coche junto después de haber hecho la compra en un supermercado. "Vienen cuatro coches de la Guardia Civil, nos dan las luces y nos paramos. Viene uno de ellos y se echa mano a la pistola", empezaba diciendo el hijo de Ballesta.

Lea también: Juan José Ballesta ('MasterChef Celebrity') y peor momento de su vida: "Me quedé paralítico dos años"

"Me dice que quite las llaves del coche y que las deje en el salpicadero", continuaba el intérprete. "El Guardia Civil me dice que venimos de Yuncos y que hemos robado el bolso a una mujer en el supermercado", explicó aun en shock Juan José Ballesta en unos vídeos grabados mientras se encontraban todavía en el interior del vehículo.

Acusan por error a Juan José Ballesta de robar un bolso a una mujer

"Yo le digo: 'Toma las llaves, no quiero saber nada', y nos registra el coche". Acto seguido, uno de los agentes sorprendió al actor con una pregunta: "¿Usted no ha bajado sin mascarilla a comprar un paquete de mascarillas y ha robado un bolso?", a lo que el concursante del talent de TVE respondió que él no había robado nada. La guardia civil cogió entonces su matrícula para proceder a ponerle una denuncia.

Lea también: Las dudas de Juan José Ballesta en 'MasterChef': "¿Por qué hablan tanto del IBEX 35? ¿Qué mierda es eso?"

Juan José Ballesta concluyó su historia contando que se quedaron con su número de teléfono para llamarle cuanto antes y aclarar el asunto. El ganador de un Goya y su hijo reconocieron finalmente que llegaron a pasar miedo. "Yo ya me estaba riendo, pero nos hemos quedado un poco asustados cuando se han echado mano a la pistola. He dicho: 'Cuidado, que nos pegan un tiro sin comerlo ni beberlo'", ha explicado el actor.