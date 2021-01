El tremendo cabreo de Juanma Castaño y Paco González: "Eso es considerar a los votantes gilipollas" Ecoteuve.es 12:11 - 27/01/2021 0 Comentarios

Se indignan con la Generalitat por permitir saltarse el confinamiento para ir a un mitin

Juanma Castaño se cogió un enfado tremendo en directo en las ondas de COPE en la noche de este martes, 26 de enero, a cuentas de que el Gobierno catalán haya forzado celebrar las elecciones autonómicas el próximo 14 de febrero pese a que España se encuentra en el pico de la tercera ola de la pandemia de coronavirus.

Además, los dirigentes catalanes han decidido que se podrá saltar el confinamiento perimetral para acudir a los mítines de los partidos políticos de la campaña que empieza este viernes 29 y ha establecido una franja horaria, entre las 19.00 y las 20.00, para que puedan votar los positivos en coronavirus.

"No sé qué os parecerá a vosotros, pero hoy he leído que el Govern ha decidido que se puede ir a los mítines. El problema es que ya no se ponen rojos los políticos. Y no hablo ya solo de este Govern. Hablo de cualquier político, es que no se ponen ni rojos ya", dijo a sus tertulianos en un momento dato de El partidazo.

"O sea, no puedes ir a ver a tu padre, al que a lo mejor hace no sé cuánto que no ves, y puedes ir al mitin de un político. Pero, ¿esto qué es?", añadió cabreado a lo que Tomás Guash opinó que le parecía "una vergüenza, una tomadura de pelo y me parece que estamos ante uno de los momentos más tristes".

¿Qué dirán los hosteleros de Cataluña que llevan cerrados no sé cuántos, que si las comidas tienen que cerrarlas a las 15:30? ¿O qué dirán los sanitarios? O sea, de repente a un mitin sí que se puede ir. Pero, ¿es una necesidad ir a un mitin? Tendrían que hacerlo a puerta abierta y no ir nadie", prosiguió diciendo Castaño.

Por su parte, Paco González remató asegurando que "yo creo que consideran que los votos están por encima de todo y eso es considerar a los votantes gilipollas. Para ellos está primero esto, la política, y ya luego vendrá la preocupación por la salud y después por los ciudadanos".