"A partir de ese momento, nada fue igual": Pablo Motos confiesa el inesperado "golpe" que cambió su vida

Pablo Motos recibió este martes la visita de Karra Elejalde y Javier Gutiérrez. Los actores acudieron a El Hormiguero para promocionar Bajo cero, nueva película que llega el próximo 29 de enero a Netflix.

La pareja de intérpretes charló con el presentador de Antena 3 sobre las dificultades con las que se encontraron durante el rodaje, al haberse afectado la producción por la pandemia del coronavirus. Ambos aseguraron que, pese a todo, la plataforma siguió apostando por ella y se ha atrevido a estrenarla a comienzos de año.

Gutiérrez y Elejalde avanzaron que el filme es un thriller de misterio y acción en el que un policía se ve obligado a atrincherarse en un vehículo de traslado de presos que asaltan mientras se encuentra conduciéndolo. Los invitados intentaron no adelantar mucho más de la trama, ya que cuenta con muchos enigmas que resolver durante su visionado.

El "golpe de suerte" que cambió la vida de Pablo Motos

Pablo Motos hizo un repaso a las carreras de los dos actores y quiso preguntarles por los "golpes de suerte" que habían cambiado su vida. "Cuando hacía el servicio militar me encontré con un actor que se hacía pasar por loco, al terminar el servicio me fui con él a la farándula con todos mis miedos, yo no quería ser actor, me sucedió, yo quería ser pelotari o fraile", confesó el vasco.

Gutiérrez explicó que el suyo llegó cuando "trabajaba en una obra de teatro y vino a vernos Álex de la Iglesia, le gustó tanto mi trabajo que me llamó para protagonizar una película cuando no había hecho casi cine". Finalmente, Pablo Motos concluyó la sucesión de confesiones contando su experiencia personal.

El presentador explicó cuál cree que fue la magia que convirtió a El Hormiguero en un gran éxito: "El nuestro fue Will Smith. Hacíamos el programa y un día vino y cantó el 'Torito bravo', la canción de El Fary, y eso me hizo existir en España y en Hollywood. A partir de ese momento nada fue igual", presumió orgulloso el valenciano.