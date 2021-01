Ana Rosa Quintana cree que peligra el puesto de Fernando Simón: "No sé cuánto le queda" Ecoteuve.es 27/01/2021 - 10:22 1 Comentario

La presentadora de Telecinco pone en cuestión al técnico de Sanidad

Ana Rosa Quintana ha arrancado este miércoles la mañana analizando los preocupantes datos de contagios registrados por el Ministerio de Sanidad. En las últimas 24 horas, se contabilizaron 36.435 casos, con una incidencia acumulada que ya asciende en España a 893. 591 fueron los fallecidos confirmados este martes, el máximo de muertes registradas desde el mes de abril.

La presentadora ha recordado que no teníamos unos datos así desde que "estábamos en el peor momento de la primera ola" y se ha hecho eco de unas declaraciones lanzadas por Fernando Simón en las que aseguraba que lo peor de esta nueva ola ya estaba pasando, algo con lo que Quintana se ha mostrado en desacuerdo.

"Para empezar a bajar tiene que dejar de subir y es que de momento estamos todavía subiendo", ha opinado la conductora del magacín matinal de Telecinco. "Dice Simón que estamos ya en el pico de la pandemia, lo que pasa es que los datos no dicen que ya lo hayamos pasado o estemos, hombre, que llegará el pico y espero que llegue porque si no estamos todos muertos", ha opinado la periodista.

Ana Rosa pone en cuestión a Fernando Simón

Acto seguido, se abrió un debate en la mesa sobre el tiempo que puede quedarle a Fernando Simón en su cargo de director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. "Bueno, no sé cuánto le queda...", dejó caer Quintana, que ve en peligro la continuidad del técnico de Sanidad al frente de la pandemia del coronavirus.

Javier Ruiz, presente en la mesa de debate, se sumaba a la presentadora en su desacuerdo con las palabras del experto. "No comparto el diagnostico de Fernando Simón. Es legítima su lectura, pero no es correcta. Es verdad que ha bajado la velocidad de contagio, pero el problema ahora mismo ya no es la velocidad, ya es la base", ha opinado el colaborador.

"Tienes tantísima gente contagiada ahora mismo que aunque la velocidad vaya bajando el número de contagios cada vez es mayor y el problema es que el sistema sanitario se te colapsa", ha añadido. "Ya sabes que no le hacemos caso. Sabemos que con todo cerrado, con la gente teletrabajando y tomando las medidas tiene que bajar", agregó Quintana.