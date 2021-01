Anabel Pantoja vuelve a amenazar con irse de 'Sálvame' tras una nueva bronca con Belén Esteban Ecoteuve.es 26/01/2021 - 19:45 1 Comentario

Las colaboradoras acaban reconciliadas tras semanas de conflicto por las joyas

Belén Esteban y Anabel Pantoja han tenido este martes, 26 de enero, una tremenda bronca por culpa de las joyas. Una vez que se había aclarado el malentendido con la empresa que gestiona las colecciones de las colaboradoras de Sálvame, ha saltado una nueva polémica.

Miguel Frigenti ha mostrado en el programa que las joyas de la sobrina de la tonadillera se pueden comprar en otras páginas web por un precio mucho menor. Esto ha hecho que Anabel se rompiera por completo y que, a su vez, Belén se cogiera un monumental cabreo.

"A mi lo que me duele es verla llorando por esto y el otro día conmigo...", ha dicho enfadada porque esperaba que Anabel reaccionara igual que hizo ella, perdiendo dinero y abandonando su colaboración. "¿Qué te crees que no he perdido dinero? Sí, mucho. Pero antes está mi dignidad y mi amistad".

"Estoy hasta aquí de las joyas, aquí el único que está ganando es el empresario, conmigo ya no, pero con ella sí", ha proseguido diciendo la de Paracuellos a lo que Anabel no se ha callado y le ha reprochado que ella esperaba que le hubiese llamado "el primer día para ver si era verdad".

Con todo esto, Anabel se ha derrumbado asegurando que quiere irse de Sálvame. "No hay compensación con lo que acabo de vivir, y mira que tengo lo de mi familia", ha dicho entre lágrimas. "Por supuesto que no voy a venir aquí a pasarlo mal ni a estar en contra de compañeras No compensa".

Finalmente, y tras decir que la única amiga que tiene en el espacio de Telecinco es Belén, la Esteban ha acabado por retirar todos los reproches hacia su amiga y dándola un abrazo. "La quiero muchísimo y ya está, no quiero estar todo el tiempo llorando. Si he cometido un error con ella no es con mala intención".