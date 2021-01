Emilio Doménech (Nanísimo) 'se cuela' por sorpresa en 'Pasapalabra': "Es surrealista" Ecoteuve.es 26/01/2021 - 16:54 0 Comentarios

El hombre de Ferreras en Nueva York 'aparece' en el programa de Antena 3

Emilio Doménech se he visto totalmente sobrepasado en los últimos meses después de ver el gran reconocimiento que ha tenido en España gracias al magistral trabajo que hizo a lo largo de todo el 2020 para acabar cubriendo en La Sexta las elecciones presidenciales de Estados Unidos entre Joe Biden y Donald Trump.

El periodista valenciano ha cobrado una gran repercusión gracias a sus apariciones en Al Rojo Vivo e incluso se ha llevado el aplauso en directo de importantes personalidades de la política, como es el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Sin embargo, Emilio Doménech recibió este lunes una mención que le hizo especial ilusión y que le pilló por sorpresa al otro lado del charco. Todo sucedió cuando el hombre de Ferreras en Nueva York 'se coló' de forma inesperada en El Rosco de Pasapalabra gracias a una de las preguntas.

Roberto Leal leyó a Pablo Díaz la definición de la letra L: "Condado estadounidense situado en el estado de Georgia con sede en la localidad de Lakeland". En la segunda vuelta, el concursante hacía aspavientos y el presentador le preguntó qué le pasaba. Fue entonces cuando el tinerfeño lanzó la mención al periodista por su cobertura en los comicios americanos.

Emilio Doménech, desbordado tras colarse en Pasapalabra: "¿Quién me lo iba a decir?"

"Hubo un run-off (segunda vuelta) en Georgia. Hay un streamer que se llama Nanisimo, que trabaja para Atresmedia y Newtral, y yo seguí en su Twitch esas elecciones al Senado con los condados. Un saludo para Emilio Doménech", explicó Pablo mientras Roberto Leal recordaba que era un hombre "de la casa", ya que trabaja para La Sexta. Finalmente, Díaz no se atrevió a responder a la pregunta (la solución era Lanier), pero sus 21 aciertos le valieron para ganar a Luis.

A los pocos minutos, Emilio Doménech se hizo eco del saludo que le había enviado Pablo a través de su cuenta oficial de Twitter. "¿Quién me iba a decir a mí hace dos años que mi obsesión con los condados en las senatoriales de segunda vuelta de Georgia acabaría con mención en puto 'Pasapalabra'? Si es que es surrealista, no me jodas", comentó sorprendido el también streamer. "La fiebre maricoper la has extendido hasta límites insospechados", le respondió más tarde el propio Pablo.

Quién coño me iba a decir a mí hace dos años que mi obsesión con los condados en las senatoriales de segunda vuelta de Georgia acabaría con mención en puto Pasapalabra.



— Emilio Doménech (@Nanisimo) January 25, 2021