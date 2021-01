César Carballo se 'carga' a Fernando Simón en 90 segundos: "Sus decisiones han costado muchas vidas" Ecoteuve.es 16:38 - 26/01/2021 1 Comentario

El médico arremete contra el experto del Gobierno en la pandemia, en 'Espejo Público'

"Esos mensajes que lanza no son coherentes con los datos que tenemos"

En los últimos días, con el ostensible aumento de contagios por coronavirus en España, han sido muchos los que han clamado al cielo por la gestión que ejerce Fernando Simón de la pandemia. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias es el rostro visible del Gobierno de Pedro Sánchez en esta crisis sin precedentes.

César Carballo, médico urgenciólogo del hospital Ramón y Cajal de Madrid, arremetió duramente al experto en La Sexta Noche asegurando que Simón "es el gran negacionista de este país". El doctor ha ido más allá este lunes, 25 de enero, en declaraciones a Espejo Público y, en apenas dos minutos, entierra la imagen del epidemiólogo por todas las decisiones, erróneas bajo su criterio.

Lea también: Matías Prats se une a las críticas a Fernando Simón por sus declaraciones sobre la cepa británica

"El problema no es que te equivoques, sino que cuando te equivocas ni siquiera tomas las decisiones adecuadas por si acaso, ¿no? Cuando hablas que no va a haber ningún caso aparente, tendrías que proteger al país por si hay alguno", empezó diciendo. "Es que te pagan para eso, te pagan para proteger al país. Estás en el órgano que protege al país de catástrofes sanitarias y epidemiológicas. Entonces, no vale con decir 'no va a haber ningún caso'. Bueno, ¿y si lo hay como ha pasado?".

El médico César Carballo arremete contra Fernando Simón como nunca antes lo había hecho

"Es que no es que le critique porque se haya equivocado, el problema es que esas decisiones que ha tomado él personalmente han costado muchas vidas. El decir que el 8 de marzo no había transmisión comunitaria... Sí la había. El problema está en que no nos dejó hacer las pruebas epidemiológicas cuando lo decíamos y eso causa muertes y que el 8 de marzo no estemos preparados para lo que llega porque no nos hemos podido preparar, no nos ha dado las herramientas", continuó Carballo ante Griso.

A continuación, el médico le echó en cara a Simón el decir que hacer test en los aeropuertos creaba "falsa seguridad": "Mira lo que pasa ahora. Esas decisiones, esos errores han tenido mucha repercusión en que nuestro país haya liderado los peores datos en las tres olas".

Lea también: Vicente Vallés solo necesita un minuto para dejar en evidencia a Fernando Simón y su cambio con la cepa británica

"¿Dónde están los datos que digan que estamos en una meseta de la tercera ola? ¿Dónde estaban los datos que decían que la variante británica era marginal y ya estamos en el 20-25% de los casos, incluso un 30 en Madrid?", se preguntó. "Es que dice cosas que no se sustentan con los datos y él no está ahí para eso, el está para protegernos".

"Esos mensajes que lanza no son coherentes con los datos que tenemos. Y a mí me gustaría saber en qué datos. Oye si dijera que 'me baso en esto y en esto...' Pero es que no lo hace", concluyó de argumentar su durísima crítica.