Sandra corta en directo con Tom tras su cómplice reencuentro con Melyssa en 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 26/01/2021 - 13:36 0 Comentarios

La extentadora irrumpe en el 'Debate' por las 'miraditas' de su novio con su ex

La historia de Tom Brusse y Melyssa Pinto (y Sandra Pica) tuvo un capítulo inesperado en el primer debate de la tercera edición de La isla de las tentaciones que emitió Telecinco este lunes, 25 de enero. Los concursantes se reencontraron cuatro meses después de finiquitar su relación ante las cámaras y recordaron cómo lo vivieron.

"Me ha costado bastante y todavía a veces tengo algún recuerdo, pero está superado. Yo creo que tengo un mecanismo de defensa y mi ser solo quiere que recuerde lo positivo de la isla porque lo que sentí me destrozó por dentro", dijo ella, muy calmada, a Sandra Barneda.

Lea también: La madre de Marina sale en defensa de su hija en 'La isla de las tentaciones': "Fue a buscar la chispa que le faltaba"

Además, Melyssa aseguró que no se siente responsable por lo que hizo su ex. "Creo que cuando quieres a una persona no haces lo que él hizo. Hiciera lo que yo hiciera, eso iba a acabar pasando y no es mi culpa".

A continuación, Tom se mostró algo conmovido por todo lo sucedido: "No me arrepiento de lo que hice pero sí de la manera. Te quería pedir perdón por el daño que te hice porque no te lo merecías". Esto provocó que ambos acordaran dejar a un lado los reproches para aparcar por fin las rencillas del pasado.

Sandra corta en directo con Tom: "Estoy esperando a que llegue para largarme de casa"

¿Qué ocurrió ante una complicidad que fue evidente? Que Sandra Pica, la actual pareja de Tom, entró en el debate a través de videollamada muy enfadada: "Al final ves o esperas cosas u otras reacciones. Estoy cansada de este tema porque para mí es pasado. Si para ellos no, que cada uno haga su vida. Ella, él y yo por separado porque estoy cansada".

Lea también: La "mirada penetrante" de Isaac (El Lobo) impacta a Marina: así fue su primer tonteo en 'La isla de las tentaciones'

La que fuese tentadora de la segunda edición del reality consideró que la actitud de Tom con Melyssa había sido "una falta de respeto" y fue más allá cortando la relación en directo. "Se acabó": "Estoy esperando a que llegue para largarme de casa". Él, por su parte, invitó a Sandra a que superara el "trauma" de Melyssa. "Me lo he quitado esta noche, ya está", remató ella.