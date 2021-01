La insólita respuesta de Marcelino a las cámaras de GOL tras el Athletic - Getafe: "He tenido un 'apretonito"

Marcelino fue protagonista de la retransmisión de Gol del partido que enfrentó al Athletic de Bilbao y al Getafe este lunes, 25 de enero, en el que los locales se impusieron por 5-1. Pese a la abultada derrota, fueron los azulones quienes se adelantaron con un rapidísimo gol de Marc Cucurella a los 18 segundos.

El gol del jugador catalán sorprendió a todos en el nuevo San Mamés. Tanto es así que Marcelino, entrenador del equipo rojiblanco, se lo perdió porque aun se encontraba en el vestuario. Así pues, nada más salir al césped, el técnico se topó con los jugadores del Getafe celebrando el gol en una esquina del campo.

Al finalizar el encuentro, Isaac Fouto le preguntó por ello en los micrófonos de Gol. "Tuve la oportunidad de verlo luego, que nos pasaron las imágenes y bueno... tuve ahí un 'apretonito", dijo entre risas. "Llegué tarde pero vi los cinco goles del Athletic que fueron fenomenales y estamos muy contentos".

Sin embargo, hay que aclarar que todo esto tiene una explicación. Marcelino llegó antes y se fue antes para no saludar a Bordalás, su homólogo en el Getafe. Los técnicos mantienen una enemistad fruto de los choques del pasado Valencia-Getafe. Por su parte, el entrenador del equipo madrileño afirmó en rueda de prensa que Marcelino le es "indiferente".

