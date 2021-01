"Me llamas comunista, te doy la mano": Broncano responde al "economista de palo" que le atizó por defender los impuestos Ecoteuve.es 26/01/2021 - 12:45 1 Comentario

La polémica espantada de varios youtubers millonarios (como es el caso de ElRubius) a Andorra para pagar menos impuestos ha generado un encendido debate durante la última semana. El tema llegó hasta La Vida Moderna, donde David Broncano lanzó varias bromas junto a Ignatius y Quequé, criticando a los defensores de esta controvertida maniobra.

El presentador de la Cadena SER contó a sus compañeros entre risas que le había hecho "mucha gracia" el vídeo que hizo "un economista de palo, o ni siquiera", que hablaba de "teoría súper neoliberal a tope" y que decía que "no hay que pagar impuestos y no sé qué más".

"Era en plan de, ojalá España, en vez de ir por ese camino del socialismo, hiciese como otros países que pagan muy pocos impuestos. Y yo, joder, a ver cuál dicen que les vaya de puta madre. Y dice: como Andorra o como Estonia", contó Broncano, provocando las carcajadas de Ignatius y Quequé.

"A mí, cuando me razonan las cosas...", dijo este último. "Yo pensaba que iba a decir, a ver si pagamos menos impuestos como Alemania o como Noruega, que dices, joder, les va de puta madre. Claro, Andorra o Estonia, pues bueno, pues sí... muy bien", siguió bromeando Broncano, que enumeró irónicamente otros países. "Como Costa de Marfil", añadió. "Como Luxemburgo", se sumó Quequé. "Como la isla de Sentinel del Norte", propuso Ignatius.

Broncano, tras el aluvión de críticas que recibió por defender los impuestos: "Me suda los huevos todo"

A los pocos días, el youtuber al que Broncano se refirió como "economista de palo", compartió en sus redes el fragmento del programa en el que le aludían, provocando que sus fans se lanzaran contra el cómico, a que muchos han llamado "comunista" por su defensa de los impuestos. "Me llamas comunista, te doy la mano", escribió el humorista este lunes en su cuenta de Twitter.

Por la noche, el tema salió de nuevo a relucir en el arranque de La Resistencia. Nada más subirse al escenario, Broncano escuchó cómo un joven que se encontraba entre el público le gritaba: "¡Comunista, dame la mano!". El presentador reaccionó entre risas, explicando el motivo por el que compartió el mencionado mensaje: "Es porque he puesto un tuit. No te puedo dar la mano. Era una metáfora, básicamente que me suda los huevos todo. Te doy la mano virtual", le dijo al espectador antes de hacerle el gesto a distancia.

