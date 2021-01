La madre de Marina sale en defensa de su hija en 'La isla de las tentaciones': "Fue a buscar la chispa que le faltaba" Ecoteuve.es 10:31 - 26/01/2021 0 Comentarios

La concursante del reality de Telecinco se acerca a Isaac en los primero días de programa

La isla de las tentaciones comenzó hace menos de una semana y ya está generando una infinidad de contenido con los primeros acercamientos entre los concursantes y los solteros. Marina es una de las participantes que más ha acaparado la atención durante estos días.

En el debate de La isla de las tentaciones que Telecinco emitió este lunes, el programa mostró las imágenes del primer tonteo entre Marina e Isaac, más conocido como El Lobo. Ambos compartieron bailes y algunas confidencias durante la primera fiesta.

"Me he sentido incómoda porque me mira con esa mirada tan penetrante...", confesó Marina. "Una mirada no me pone nerviosa y por eso me preocupa", añadió luego la participante, que ha entrado al programa con su novio, Jesús.

Yolanda, la madre de Marina, defiende a su hija en 'La isla de las tentaciones'

"Marina es tal cual, se ve. Es muy simpática y divertida", dijo Yolanda, la madre de Marina, en su primera aparición en Telecinco. "Y que le gusta un lobo...", bromeó Nagore. "Es complicidad, no hay nada de malo", apuntó Yolanda.



Sobre la relación de su hija con Jesús y el motivo que les llevó a La isla de las tentaciones, Yolanda explicó que "en sus cinco años de relación, fue a buscar la chispa que le faltaba porque ha pasado por unas etapas que ha habido bajos". Tom Brusse añadió: "Marina estaba muy aburrida en su vida y ahora ha vuelto a tener la chispa con el Lobo".

