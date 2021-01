La "mirada penetrante" de Isaac (El Lobo) impacta a Marina: así fue su primer tonteo en 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 26/01/2021 - 8:57 0 Comentarios

Los concursantes protagonizan un intenso acercamiento durante la primera fiesta del programa

Marina e Isaac, más conocido como El Lobo, comenzaron a acercarse en la primera fiesta que tuvieron las chicas y los solteros a su llegada a República Dominicana en La isla de las tentaciones.

El debate que este lunes emitió Telecinco ofreció las imágenes de esa celebración, donde se podía ver a los dos jóvenes hablando sin parar y cada vez más cómplices.

"Me he sentido incómoda porque me mira con esa mirada tan penetrante...", confesó Marina. "Una mirada no me pone nerviosa y por eso me preocupa", añadió luego. En la fiesta bailaron y también tontearon con la excusa del sudor que llevaban encima por los bailes. De hecho, ella le tocó el pecho cuando él se lo pidió y él le sopló el el cuello para aliviar el calor. "Eres el que más me gusta, eres con el que más conecto. Por eso te he elegido".

"Tiene ese punto de macarra que a mí me encanta, no lo puedo negar, es un chico con el lado bueno y lado malo que digo yo que es necesario", había dicho Marina sobre Isaac, con quien congenió casi desde el momento de su desembarco en el programa.

Jesús, preocupado por el tonteo de Isaac y su novia Marina en 'La isla de las tentaciones'

El acercamiento entre Marina e Isaac había dejado preocupado a su novio, Jesús. "Me ha chocado cuando ha dicho que tenían afinidad. Y luego cuando él dice que claro que la va a cuidar porque va a ser suya Como mucho serán amigos. No le puedo recriminar nada pero no es plato de buen gusto".

