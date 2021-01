"Ya no hay marcha atrás": Anabel Pantoja se derrumba en 'Sálvame' tras la entrevista de Kiko Rivera en el 'Deluxe' Ecoteuve.es 25/01/2021 - 19:37 2 Comentarios

La sobrina de la tonadillera reaparece hundida por todo lo que dijo su primo

Kiko Rivera regresó este domingo al plató del Deluxe para seguir disparando contra su madre, dos meses después de declararle la guerra por sorpresa en el especial de Telecinco Cantora, herencia envenenada. El DJ volvió a despotricar contra la tonadillera, sacando a la luz todos los trapos sucios de su familia.

Además, el andaluz dio un ultimátum a Isabel Pantoja: la cantante tiene 24 horas para ponerse en contacto con él o, si no, emprenderá acciones legales contra ella por todo el dinero que, supuestamente, le ha ido quitando a lo largo de su vida.

Kiko Rivera puso contra las cuerdas a su madre y no tuvo ningún reparo en airear cómo incluso la artista se ha mofado de su hermana, a la que se ha referido, según ha asegurado el sevillano, con descalificativos xenófobos. Isa P no es la única que habría recibido palos por parte de Pantoja. Kiko explicó que su madre y su tío Agustín ven a a Anabel del lado de los "enemigos".

Anabel Pantoja abandona Sálvame hundida

Tras la polémica entrevista de Kiko Rivera, todas las miradas fueron puestas este lunes en el plató de Sálvame, al que acudiría Anabel Pantoja para comentar todo lo que contó su primo la noche anterior. La colaboradora arrancó diciendo que aunque sintió una profunda "tristeza", tuvo una conversación con él, ha llegado a entender su postura. "Me respeta, le he dicho que no quiero entrar y que si puede evitar este tipo de cosas, lo haga, porque me pone en una tesitura muy mala", opinó la tertuliana.

Kiko Matamoros no daba crédito a lo que estaba escuchando, ya que, a su juicio, Kiko había hecho de ella un retrato "devastador" y dejaba caer que ya sabía de parte de quién estaba la andaluza. En ese momento, Anabel saltó contra su compañero: "¡Levas más de un mes intentando ponerme en contra de mi primo!", acusó la colaboradora.

"¡Olvídate de meter mierda con mi primo, que eres muy 'jartible!", opinó la influencer, que recordó que Kiko dejó claro que le tiene cariño. "Eres un pesadilla", insistió Anabel, que acabó por romperse durante una de las publicidades, abandonando entre lágrimas el set del programa en el que se encontraba aguardando para su entrada en el plató. A la vuelta, Anabel pedía perdón por su reacción: "Estoy nerviosa, me vengo abajo porque lo que vi ayer fue duro y a partir de ahora sé que no hay marcha atrás", concluyó.