"No quiero hacer sangre": la pulla de Bertín Osborne a Alfonso Arús por lo que se ha dicho de su divorcio con Fabiola Ecoteuve.es 25/01/2021 - 14:40 0 Comentarios

El presentador de Telecinco señala al conductor del matinal de La Sexta

La inesperada separación de Bertín Osborne con Fabiola Martínez, anunciada por el presentador de Telecinco el pasado 17 de enero, ha desatado durante la semana todo tipo de informaciones sobre los motivos por los que la pareja ha decidido poner punto y final a su relación.

"Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo... No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, no ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión", empezó diciendo Bertín en un comunicado enviado a los medios.

Lea también: Bertín Osborne, víctima colateral de la fachada con el cartel de Joan Laporta: "Igual le prende fuego"

"Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión. De Fabiola sólo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y, como madre, es literalmente única", sentenció, dejando claro que la separación era consensuada y que mantenía una buena relación con la venezolana.

Bertín Osborne corrige a un colaborador de Alfonso Arús en La Sexta

Durante los últimos días, son muchas las especulaciones que se han hecho sobre las razones de la separación entre Fabiola y Bertín y las condiciones en las que han decidido concluir su matrimonio. Tantos han sido los rumores que el propio Osborne ha decidido romper su silencio, publicando varios textos en sus perfiles personales en redes sociales.

"No es mi intención crear polémica, ni corregir a nadie, pero creo que sería bueno para todos y especialmente para la profesión periodística, aunque sea de la vertiente corazón, dar las noticias veraces y contrastadas en vez de hacer 'corta y pega' de refritos antiguos", empezó diciendo el conductor de Mi casa es la tuya, que acabó haciendo alusión en su escrito a un presentador de la competencia.

"Han publicado algo, que ya rectifiqué hace dos años, que no tengo más remedio que puntualizar, sin querer hacer sangre, ya que le tengo respeto y cariño al medio, La Vanguardia, y al que firma el reportaje, que trabaja en un programa de TV del que, tanto yo, como Fabiola y Carlitos somos seguidores asiduos todas las mañanas y que nos parece genial, igual que su presentador, Alfonso Arús, al que conozco desde mis principios", señaló.

"Dice, que el patrimonio que 'he amasado' es cuantioso. Explica que soy propietario de nuestra casa de Madrid, de otra en Marbella donde se grabó hace dos años el programa de tv y de la finca de Sevilla donde vivo. Por segunda vez en dos años vuelvo a rectificar la noticia, (ese es el peligro del 'corte y pega'), para decirle que , tanto la casa de Madrid, como la de Marbella son alquiladas. NO SON MÍAS", recordó. "No pertenecen a ese 'patrimonio amasado' al que se refiere. La finca de Sevilla sí, aunque, vaya por Dios, dice que está o ha estado embargada. Pues no, tampoco. No lo está y nunca lo ha estado. Está hipotecada, si, como tantas otras, pero no embargada (hay una diferencia)", continuó aclarando.

Bertín desvela lo que le dijo Fabiola sobre su patrimonio antes de separarse

"Con respecto a mi patrimonio, tengo el que tengo, trabajando como un burro desde hace 45 años porque no me han regalado nada y es bastante más modesto. Con respecto a Fabiola decirle lo siguiente: Antes de casarme, cuando le pedí matrimonio, me contestó poniéndome una condición: 'quiero separación de bienes'. Me lo exigió ella. Yo, la verdad, es que no se lo hubiera pedido, pero fue ella la que me lo puso como condición", desveló.

Lea también: "¡Qué bien!": la frase más inesperada de Susanna Griso sobre su separación en pleno 'Espejo Público'

"Ahora, en nuestra separación, Fabiola me ha dicho: 'Yo no quiero nada. Soy mayorcita, tengo trabajo, me sé buscar la vida y no quiero nada. Tú, ocúpate de tus hijos. Nada más. Además, me quiero cambiar a una casa más pequeña en Madrid y también te costará menos'. (Esto es porque son alquiladas, recuerdas?) Esa es Fabiola. La mujer más integra, independiente y brillante, que he conocido. No voy a encontrar a nadie igual, de manera que no voy a buscar más. Me 'corto la coleta' como los toreros y me dedicaré a mi trabajo, a mis hijos, a mis amigos y a mis animales y deporte. ¿Lo demás? ¿Para qué?", ha zanjado el cantante.