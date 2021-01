La respuesta de Gonzo a Echenique por la polémica de Iglesias en 'Salvados': "Yo saqué la comparación, pero él la compró" Ecoteuve.es 25/01/2021 - 13:56 0 Comentarios

El presentador opina sobre Puigdemont y los exiliados del franquismo

Pablo Iglesias protagonizó el pasado domingo 17 de enero una entrevista en profundidad en Salvados en la que, a lo largo de una hora, analizó junto a Gonzo su primer año en la vicepresidencia del Gobierno, marcado por la pandemia del coronavirus que ha puesto en jaque a todos el planeta.

El periodista de La Sexta preguntó al líder de Podemos por asuntos de lo más polémicos, como los desencuentros que se han producido dentro del ejecutivo entre las dos formaciones que forman la coalición o los motivos por los que habían sido incapaces de frenar la subida del precio de la luz en plena tormenta de nieve en el centro de la península Ibérica.

Lea también: La reacción de Illa ante la pregunta clave de Gonzo: "¿Por qué dijo el Gobierno que la mascarilla no era necesaria?"

Sin embargo, unas palabras lanzadas por Iglesias en los compases finales de su charla con el presentador han copado a lo largo de toda la semana la mayor parte de los contenidos de todos los programas de televisión de las diferentes cadenas. La polémica llegó cuando Gonzo pidió a Iglesias que valorara la situación actual en la que se encuentra Carles Puigdemont tras su fracasado procés para la independencia de Cataluña.

"¿Por qué el rey emérito es un fugado y Puigdemont es un exiliado? Es como le llama usted a uno y a otro", empezó planteando el periodista al político, que dejó claro que no comulgaba con la estrategia llevada a cabo por el expresident de la Generalitat. Fue entonces cuando Gonzo preguntó al político si creía que el líder independentista era un exiliado como fueron "muchos republicanos que se exiliaron durante la dictadura de Franco".

"Pues lo digo claramente, creo que sí", insistió Iglesias, que aseguró que, a pesar de todo, no quiere que Cataluña se independice. Estas declaraciones han provocado una nueva discrepancia dentro del Gobierno y, tan solo un día después, el PSOE salía a corregir a Iglesias, asegurando que la situación de Puigdemont "no es equiparable" a la de los exiliados del franquismo.

Gonzo responde tras la polémica de Iglesias con Puigdemont y los exiliados del franquismo

Pablo Echenique salió en defensa de Pablo Iglesias, matizando sus palabras y calificando de 'sobredimensionada' la polémica por las declaraciones del líder de la formación morada. Este domingo, Cristina Pardo ha preguntado a Gonzo por todo lo que se ha dicho de su comentada pregunta al vicepresidente del Gobierno. "Echenique dijo que en realidad que Iglesias tampoco había dicho exactamente eso. Tú que estabas ahí, ¿lo dijo o no lo dijo?", planteó la presentadora a su compañero.

Lea también: "Usted me da pereza": Hermann Tertsch y Gonzo protagonizan un tenso encontronazo en Salvados

"La comparación la saco yo, la de si se puede comparar con los exiliados del franquismo. Es una pregunta, una comparación, que me surge mientras le escucho", empezó admitiendo el gallego. "El que dice que sí es Iglesias. Iglesias compra la comparación y luego la argumenta", añadió.

"¿Si me preguntan que él lo dice? Pues sí. Él acepta la comparación que le propongo, porque eso es muy fácil de responder. Podría haber dicho: 'Hombre no es lo mismo, lo considero un exiliado, pero no igual que lo fueron los republicanos'. Y hacer las matizaciones que ha hecho Echenique en el tuit en el que explicaba la diferencia entre unos y otros. Pero bueno, yo si tengo que aceptar que yo soy el que saca la comparación, sí, es cierto. Ahora, las comparaciones se pueden comprar o rechazar. Pablo Iglesias la compra y la argumenta", insistió Gonzo.