La propuesta que Jorge Javier hizo a Isabel Pantoja ante Kiko Rivera: "Las condiciones las pondría ella" Ecoteuve.es 25/01/2021 - 13:49 0 Comentarios

El hijo de la cantante volvió al 'Deluxe' en un nuevo capítulo de la guerra con su madre

Telecinco volvió a recurrir a Kiko Rivera para protagonizar un nuevo capítulo en la guerra contra su madre, Isabel Pantoja, y dar un nuevo empujón a las audiencias en el igualado cara a cara que la cadena mantiene con Antena 3, ambas empatadas en el mes. La jugada salió bien para Mediaset, que lideró la noche.

Kiko visitó el Deluxe y el programa propuso a la tonadillera llamar por teléfono, como tantas veces ha hecho a la cadena en otras ocasiones. Era muy difícil que lo hiciera, pero la oferta ahí quedó.

"Isabel Pantoja tiene la última oportunidad, puede cambiar el rumbo d e su vida esta noche y para ello solo tiene que hacer algo muy simple: llamar para hablar con su hijo y escribir una nueva página. Isabel, solo tú puedes hacerlo", dijo Jorge Javier Vázquez.

Jorge Javier: "Si llama Isabel Pantoja, nos vamos del plató"

Kiko Rivera admitió que "no me importaría hablar con ella, pero no creo que llame Ojalá. Sería lo más surrealista del mundo". "Si se decide a hablar esta noche, nos comprometemos a abandonar el plató para que hables a solas con ella. Solo estaría un cámara", propuso Jorge Javier.

"Pero lo vería todo el mundo...", opinó Kiko. "No no, una conversación privada", comentó el presentador, aunque inmediatamente fue corregido por el director del programa. "Yo pensaba que íbamos a arreglar familias", bromeó. "Las condiciones las pondría Isabel, si quiere que no se emita, solo veríamos tu imagen", confirmó Jorge Javier. "Mama, llama", respondió Kiko.