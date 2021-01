Willy Bárcenas "tirará de la manta" con Jesús Calleja: "No va a dejar indiferente a nadie" Ecoteuve.es 25/01/2021 - 12:10 0 Comentarios

El hijo del extesorero encarcelado del PP viaja a Islandia con Jesús Calleja

Jesús Calleja continúa desvelando a través de sus perfiles en redes sociales los invitados que compondrán la próxima temporada de Planeta Calleja en Cuatro. Después de emitir dos especiales sobre el coronavirus, uno con Fernando Simón y otro sobre las vacunas con Salvador Illa y Pedro Duque, Mediaset tiene aún por estrenar las entregas grabadas junto a Paula Echevarría, Omar Montes, Revilla, Maribel Verdú y el dúo cómico formado por Silvia Abril y Toni Acosta.

A esta lista se le suma ahora un nuevo nombre, el de Willy Bárcenas, hijo del extesorero encarcelado del PP. Jesús Calleja ha asegurado a través de su cuenta personal en Twitter que el también líder del grupo musical Taburete ha accedido a "contar su historia" en su programa después de ser uno de los personajes más "perseguidos" de "toda la prensa".

Lea también: El enfado de Ana Rosa con Salvador Illa por citarse con Calleja tras pasar de ella: "Llevo ocho meses llamándolo"

Willy Bárcenas promete "tirar de la manta" en Planeta Calleja

"He ido a la tierra del fuego y del hielo: a Islandia, ni más ni menos. Mi invitado es músico y no va a dejar indiferente a nadie. Me ha dicho que va a tirar de la manta y ahora estamos en un proceso de confinamiento hasta que nos den el resultado del PCR que nos han hecho en el aeropuerto de Islandia", avanza el presentador.

Lea también: Salvador Illa se moja con Jesús Calleja al vaticinar cómo será el verano de 2021 tras la llegada de la vacuna

Acto seguido, el aventurero da paso a un vídeo de Bárcenas en el que habla de su participación en el formato de Cuatro. "Me he venido de viaje con mi gran amigo, aunque le acabo de conocer, Jesús Calleja y su equipo. Aunque la verdad es que me esperaba más porque llevo todo el día encerrado en una habitación", bromea dando golpes en la pared mientras grita el nombre de Calleja.