El director del Zendal frena a Marta Flich: "Todo lo que has dicho es falso"

Tensa entrevista en Cuatro entre la presentadora de 'Todo es mentira' y Fernando Prados

El director del Hospital Zendal, Fernando Prados, respondió a Marta Flich sobre las distintas acusaciones que habitualmente se hacen sobre el centro médico que recientemente abrió la Comunidad de Madrid para atender a enfermos de coronavirus. La conversación en Cuatro estuvo marcada por una gran tensión.

"En este hospital se atiende con la misma calidad o más que en el resto de hospitales", declaró Prados, algo que provocó el comentario de la presentadora. "No sé como se lo tomarán el resto de hospitales "

"Se lo tomarán bien, seguro, porque son ellos mismos los que están aquí. Digo más porque se ha dotado de los medios y las necesidades que hemos visto que hacen falta para los pacientes que tienen Covid", explicó el sanitario.

Sobre la ausencia de quirófanos, el responsable del Zendal explicó a la presentadora de Todo es mentira -los viernes no está Risto Mejide- que no hay "porque los pacientes Covid no los necesitan, a no ser que tengan otra patología que les requiera de cirugía. En Ifema sólo trasladamos a una paciente porque tenía una apendicitis. Esto ha pasado y pasa en todos los sitios, pero como es el Zendal se va a decir que la calidad que damos es mala, pero es mejor, porque es para tratarlos para ello".

El director del Zendal, a Marta Flich: "Todo lo que has dicho es mentira"

Marta Flich hizo otro reproche, en este caso sobre la falta de algunos materiales. "El personal asegura que faltan medicamentos básicos como la dexametasona o dispensadores de jabón", puso sobre la mesa la presentadora de Mediaset.

Prados no dudó en rebatir a la presentadora de forma directa. "Esto es falso, todo lo que has dicho es falso. Existe un servicio de farmacias que tiene la obligación de tener todos los fármacos y, si no, queda en el registro. Lo puedo decir alto: es falso, absolutamente falso. Decir eso no me parece bien, tenemos que tener un poco de cuidado con todo esto", explicó el doctor.