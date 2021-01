José Luis, concursante de 'Masterchef', denuncia que nunca recibió su premio Ecoteuve.es 25/01/2021 - 10:24 0 Comentarios

Quedó tercero en la cuarta edición, en 2016, y consiguió un curso de cocina

José Luis Losa, uno de los concursantes de Masterchef, ha hablado a través de las redes sociales de su paso por el programa de TVE y también por Supervivientes, un reality que ganó en 2017, un año después de probar suertes en los fogones.

Mediante una foto en la que aparece abrazando a Lara Álvarez, el participante ha querido puntualizar algunas informaciones que se estaban dando sobre él. "Quiero poner un comentario respecto a lo que se está publicando de mí de Supervivientes, que yo estoy en contra de Supervivientes y Telecinco. Es todo mentira", ha dicho.

Lea también: "Tengo el bolsillo roto": Juanjo Ballesta confiesa en qué se fundió el dinero de 'MasterChef Celebrity'

José Luis ha explicado que "siempre estaré agradecido" a la productora Bulldog y a la cadena, así como a los presentadores y al equipo del programa. Sin embargo, asegura que no puede hablar igual de Masterchef.

José Luis ('Masterchef'): "El premio por quedar tercero nunca me lo dieron"

"Masterchef no es lo mismo, de esa productora sí tengo muy mal sabor de boca, el premio por quedar tercero nunca me lo dieron, ni pude reclamar nada de nada, y encima cuando gané en Supervivientes me pidieron el 30% del premio del bruto, sin descontar impuestos", relata José Luis.

Lea también: Sale a la luz la relación entre Nicolás ('Masterchef Junior') y la actriz Adriana Ugarte

"Les dije que un juez lo decidiría. Los presentadores y gran parte del equipo no tienen culpa pero de esa productora sí tengo muy mal sabor de boca. Quería que lo supieseis de mi boca, y desmentir lo que está puesto por internet", concluye el participante.

José Luis participó en Masterchef en 2016 y quedó tercero. Como premio se llevó un Curso de Especialización de ocho semanas en el Basque Culinary Center.