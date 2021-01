Ana Rosa Quintana: "Si me pongo mala, que me lleven al Zendal; es una vergüenza criticar ese hospital" Ecoteuve.es 25/01/2021 - 9:27 9 Comentarios

Fuerte discusión en Telecinco entre la presentadora, Verónica Fumanal y Eduardo Inda

El Hospital de emergencias Isabel Zendal que ha construido la Comunidad de Madrid ha desatado una fuerte discusión entre los colaboradores de El programa de Ana Rosa. La propia presentadora se ha mojado y ha dicho lo que piensa sobre este centro médico que acoge a enfermos de coronavirus.

El rifirrafe ha comenzado a raíz del desalojo de un hospital de campaña en Valencia por el fuerte viento. Eduardo Inda ha aprovechado para preguntar, en tono irónico, si el Zendal era bueno o malo.

"El Zendal no tiene ni baños, esas las carpas [las de Valencia] no han costado lo que el Zendal donde ¡no hay baños!", ha dicho Verónica Fumanal, muy enfadada.

Ana Rosa Quintana: "Si me pongo mala, que me lleven al Zendal"

Al escuchar las palabras de su colaboradora, la presentadora del macagín de Telecinco ha intervenido. "Es una vergüenza que se siga criticando el Zendal", ha cortado Ana Rosa Quintana. "Criticar que se haya hecho un hospital público... Tendrá problemas, claro, acaba de ser construido, un día no funcionará un baño, se atascará una tubería... Pero es alucinante que se critique, sobre todo porque van a abrir el tercer pabellón", ha añadido. "Es más, si yo me pongo mala, que me lleven al Zendal".

"Lo que es seguro es que no va a salir volando como el hospital de campaña de vuestro amiguito Ximo Puig", ha intervenido Eduardo Inda. "Si el Zendal está evitando que haya enfermos en los pasillos [de otros hospitales], bien hecho está", ha apuntado Quintana ante Fumanal , que seguía criticando el coste de ese centro médico impulsado por Isabel Díaz Ayuso y que solo está dedicado a pacientes con coronavirus.

"Me niego a que se critique un hospital público. Es una barbaridad", ha insistido Ana Rosa Quintana.