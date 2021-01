María Teresa Campos se cabrea con Emma García en una tensa entrevista: "Yo no he venido a esto" Ecoteuve.es 23/01/2021 - 19:18 0 Comentarios

La presentadora se molesta al recordar la entrevista con Isabel Gemio y su polémica con Jorge Javier

"¿Podemos ir a algo más amable?", se quejó. "No vamos a hacer tres horas con las cosas malas"

¿Pero quién lleva la entrevista? ¿Tú o yo?", contestó Emma García, la conductora de 'Viva la vida'

María Teresa Campos volvió este sábado a Telecinco tres meses después de su tormentosa entrevista con Jorge Javier Vázquez. Y lo hizo para reencontrarse con Emma García, con quien no ha tenido una relación precisamente cercana en los últimos años. De hecho, su visita a Viva la vida ha tardado dos años en producirse.

La entrevista comenzó tensa porque el primer tema que apareció fue la polémica entrevista que Isabel Gemio hizo a Campos. Y hablar de eso no le gustó a la veterana comunicadora. "Yo no he venido a esto. No quiero que el titular sea ese. No, porque me cabreo", espetó muy disgustada.

Sobre aquella charla para el canal de Youtube de Gemio, Campos solo comentó que "tuvimos un desencuentro, pero que la dejen en paz porque no ha matado a nadie". Emma García insistió solo un poco más sobre ese asunto y Campos se lo reprochó. "¿Has vuelto a ese tema?", le dijo. "Es que soy tan cabezota como tú", comentó García.

La entrevista también tuvo momento relajados y simpáticos, especialmente cuando recordaron la amplia trayectoria de la presentadora, pero la tensión volvió cuando Emma García recordó su polémica con Jorge Javier Vázquez.

"Yo estoy bien con él, y espero que él también lo esté conmigo. Yo lo pasé mal porque no pude hablar de lo que yo había ido a hablar", comentó sobre aquella visita al Deluxe que acabó tan mal. "No me siento orgullosa ni culpable de la entrevista. Yo quería decir una cosa y no pude", dijo Campos, que se mostró con ganas de reconciliarse con Vázquez.

Emma García responde a Mª Teresa Campos: "¿Quién lleva la entrevista? ¿Tú o yo?"

La cosa no quedó ahí, ya que Viva la vida recordó todo lo que le dijo en el Deluxe y las consecuencias que tuvo con un vídeo que le molestó especialmente. "Ya está bien", protestó. "Yo he venido a una tarde bonita y nos vamos a ir sacando trapos sucios de unos y de otros. ¿Podríamos ir a algo más amable?", preguntó. "No vamos a hacer tres horas de entrevista con las cosas malas", insistió Campos. "¿Pero quién lleva la entrevista? ¿Tú o yo?", contestó Emma. "Vamos a hablar de todo, habrá temas que te gusten más y otros menos", siguió la guipuzcoana. "Yo estaba en casa muy tranquilita", se escuchó a Campos, que se volvió a cruzar de brazos a la defensiva.

Afortunadamente, la tensión se rebajó después con otros temas, entre ellos algunos relacionados con Bigote Arrocet. No obstante, Alejandra Rubio, la nieta de la presentadora, se atrevió a darle un consejo tras los momentos tensos vividos en plató. "No te enfades, que tienes mucho sentido del humor y hay que reírse de las cosas". "¡Pero si yo tengo mucho sentido del humor!", contestó Campos.