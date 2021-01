Helena Resano arremete contra Cristina Cifuentes: "Quienes hemos hecho un máster no damos crédito" Ecoteuve.es 22/01/2021 - 17:54 0 Comentarios

La presentadora de La Sexta se indigna por su declaración ante el juez de su TFM

Helena Resano ha estallado ante Cristina Cifuentes este viernes, 22 de enero, fecha en la que la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado en el juicio por la falsificación de su TFM (Trabajo de Fin de Máster) del postgrado de Derecho Público del Estado Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos.

"El TFM sí lo guardé pero no lo he encontrado", ha dicho la colaboradora de Mediaset ante la jueza en la Audiencia Provincial de Madrid. También ha reconocido que no lo defendió: "Lo entregué y expliqué las líneas generales". Este escándalo, cabe recordar, le obligó a dejar su cargo en la Comunidad de Madrid.

Lea también: Filtran un vídeo sexual de dos concursantes de 'La isla de las tentaciones 3' y la productora abre una investigación

El asunto ha sido la comidilla del día en las redes sociales y muchos no han podido ocultar su indignación. Es el caso de Helena Resano, presentadora de la primera edición de La Sexta Noticias, que ha cargado duramente contra Cifuentes.

Helena Resano carga contra Cristina Cifuentes por su declaración ante el juez

"Quienes han/hemos hecho un máster oficial, han/hemos tenido que preparar un TFM y defenderlo ante un tribunal no damos crédito con lo que está diciendo Cifuentes ante el juez. Meses de trabajo que no se olvidan, nervios, quiénes estaban en el tribunal, qué dijimos y nos dijeron...", ha escrito.

Lea también: Tensión entre Mónica López y Cuca Gamarra en TVE: "¿Pero entonces va a dimitir el de Ceuta?"

El tuit de Resano ha generado numerosas respuestas. Un usuario la ha replicado asegurando que él conservaba los apuntes del inicio del TFM y ella ha respondido: "Es que son muchos meses de trabajo, efectivamente".