El polémico videoclip de Diego con Alba ('La isla de las tentaciones') que escandalizó a su novia Lola Ecoteuve.es 22/01/2021 - 16:35 0 Comentarios

La modelo participó en la grabación y es una de las solteras del reality show

La isla de las tentaciones arrancó su tercera temporada en Telecinco con polémica. Diego y Lola se llevaron una sorpresa al ver quién era una de las chicas que habían viajado a República Dominicana como pretendienta de él.

Se trataba de Alba, una chica que participó en un videoclip de Diego (James Lover) para el tema 'Bien'. En aquel trabajo, las escenas eróticas eran bastante notables y Lola había explicado que había provocado una crisis en su relación.

Lea también: Filtran un vídeo sexual de dos concursantes de 'La isla de las tentaciones 3' y la productora abre una investigación

"Me sorprendí mucho cuando vi el videoclip, el me dijo que no iban a llegar a beso y que las chicas solo iban a bailar por detrás, luego me encontré una bacanal", dijo ella. "Yo no hice nada, yo no tengo la culpa de que pusieses celosa", respondió Alba, que tuvo un rifirrafe con Lola. "Me jode darte protagonismo", apuntó ésta.

Lea también: ¿De qué país es Bela, de 'La isla de las tentaciones'?

El polémico videoclip de Diego con Alba, de 'La isla de las tentaciones'

Lola se llevó un disgusto bastante importante ante esa situación tan incómoda, tanto como él cuando su novia decidió dar la primera cita a Simone, el italiano del grupo y uno de los chicos más deseados de la isla. Diego se decantó por Jennifer en vez de por Alba para el primer encuentro.

Lea también: La noche de sexo salvaje (con desnudo integral) de Isaac, la gran promesa de La isla de las tentaciones 3