Santi Villas defiende a los políticos que se han vacunado: "¿Queremos un Gobierno sano?" Ecoteuve.es 22/01/2021 - 11:37 0 Comentarios

El colaborador de 'Cuatro al día' dice que "trabajan directamente con la pandemia"

Una de las grandes polémicas de los últimos días son todos los políticos que se han puesto la vacuna del coronavirus sin pertenecer a los grupos de riesgos que están recibiendo la primera dosis. El asunto está siendo muy debatido en todos los programas de televisión.

Pese a que la gran mayoría coincide en que son "tratos de favor", Santi Villas sorprendió a todos con su opinión en Cuatro al día, el programa que presenta Joaquín Prat en las tardes de Cuatro, este jueves, 21 de enero. El colaborador defendió que los políticos tienen derecho a ponerse la vacuna en esta primera fase porque participan en "la gestión directa de la pandemia", tal y como recoge los protocolos de Sanidad.

Lea también: "Claro trato de favor": el 'dardazo' de Cintora en TVE a Urdangarín por recibir la vacuna contra el coronavirus

"¿El ministro de Sanidad no trabaja en la gestión directa de la pandemia? ¿El consejero de Murcia no trabaja en la gestión directa de Murcia? ¿Los señores del PNV, directores de hospitales, no trabajan en la gestión directa de la pandemia?", se preguntó Villas ante las negativas de Prat y Jaime González.

"Una cosa es trabajar en la gestión directa y otra es trabajar en la gestión directa asumiendo un riesgo", saltó González iniciando una discusión con el hermano de Thais Villas. "¿Cuál es el riesgo que asume el señor Illa? Nada, cero, como el consejero de Murcia".

Santi Villas: "¿Queremos un Gobierno sano o enfermo?

A continuación, Villas recordó que Simón ya se contagió de Covid al inicio de la pandemia, e insistió en la idea de la buena salud de nuestros políticos: "¿Queremos un Gobierno sano o un Gobierno enfermo? ¿Queremos unos políticos frescos o unos políticos enfermos? Y otra cosa, ¿los políticos no son la gente más segura que tenemos en este país? Tienen coches oficiales, seguridad, escoltas...".

Jaime González continuó rebatiendo a Villas. "Estamos hablando de una vacuna que se la pone primero aquel que por sus condiciones de salud necesita, antes que otro, convertirse en alguien que no es susceptible al virus. ¿Me estás diciendo que el presidente del Gobierno tiene más riesgo que un médico que está en primera línea atendiendo a la gente?".

Lea también: Ana Rosa usa su crítica a Sánchez para dar un zasca a El Rubius: "En Andorra se pondrá una de nuestras vacunas"

"No", respondió el colaborador añadiendo que "más riesgo cuantitativo no, pero ¿tú sabes cómo le puede afectar al presidente contagiarse de covid?". Finalmente, Joaquín Prat tuvo que cortar la bronca para reconducir el espacio mientras que Jaime González pidió a Santi Villas seriedad y no mezclar cuestiones que nada tenían que ver.