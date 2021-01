Paz Padilla estalla contra Maestro Joao en 'Sálvame': "Que no te pase nada, cariño" Ecoteuve.es 22/01/2021 - 11:24 0 Comentarios

Inesperado momento de tensión en pleno directo en el programa que emite Telecinco

La presentadora le reprochó estar sin mascarilla en casa con su novio y una tercera persona

El Maestro Joao entró en Sálvame a última hora de este jueves en una rápida conexión desde una casa en la que estaba con su supuesto novio y una persona más que apareció por detrás, algo que desató los comentarios de los colaboradores del programa de Telecinco.

"¿Sois convivientes? Tenéis que vivir los tres juntos en la misma casa. Verás tú el Illa. No debéis, niño, con las mascarillas y con el Covid", dijo Paz Padilla, que presentaba, en esta ocasión, Sálvame.

Inesperada bronca de Paz Padilla al Maestro Joao en 'Sálvame'

Entre bromas y comentarios distendidos, la cosa se fue poniendo más tensa. "Este hombre no puede estar en casa con tres personas sin ser convivientes. Con la que está cayendo en España...", apuntó la humorista, que comenzó a arremeter contra el vidente.

"Tú te estarás riendo pero a mi no me hace gracia. Tú tienes que dar ejemplo. En tu casa tenéis que ser convivientes y, si no, tendréis que ir con mascarilla", insistió Paz Padilla.

Paz Padilla a Maestro Joao: "Que no te pase nada"

"Gracias, cariño, gracias, Paz. Es mi novio y una persona con la que tengo relación continua", se defendió el Maestro Joao. "Da gracias a Illa y a la vacuna", continuó Paz Padilla. "Hay que dar ejemplo y que no te pase nada, cariño", insistió la presentadora.

"Ni a ti tampoco, cielo", respondió Maestro Joao. "Claro, porque yo soy factor de riesgo, como tú. Y tú tienes que ser ejemplo", concluyó Paz Padilla antes de dar paso a Pedro Piqueras.