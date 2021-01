'La isla de las tentaciones' calienta el terreno con los primeros acercamientos entre piques y celos Ecoteuve.es 8:45 - 22/01/2021 1 Comentario

El programa de Telecinco estrenó su tercera temporada con Sandra Barneda al frente

La isla de las tentaciones ha estrenado su tercera edición en Telecinco y ya han saltado las primeras chispas entre las parejas y los primeros acercamientos entre los concursantes y los solteros y solteras.

La cosa empezó mal para Lola y Diego cuando vieron que entre las pretendientas se encontraba una chica con la que él se había besado en un videoclip. Ella se enfadó tanto como él cuando Lola decidió dar la primera cita a Simone, el italiano del grupo y uno de los chicos más deseados de la isla. Diego se decantó por Jennifer.

Jesús también lo pasó mal cuando vio que su novia, Marina, elegía a Isaac (Lobo) para tener un primer encuentro. Vio una complicidad entre ellos mayor de la que esperaba y su cara fue un poema al ver que entre ellos podría desatarse algo más. Lobo comentó que había complicidad y ella no lo negó, solo se rio. "En menos de 24 horas no es capaz de decirle que son solo amigos y ya está. Afinidad en 24 horas... no sé", protestó Jesús, que se decantó por Bela.

Entre Hugo y Lara también saltaron chispas cuando se vieron para elegir a sus primeras citas. Entre Nahia y Stefani, Hugo se decantó por esta última para sorpresa de su novia, que creía que iba a elegir a la primera. Hugo eligió a Stefany y Lara a Javi.

Gran tensión entre Manuel y Lucía en 'La isla de las tentaciones'

Manuel y Lucía forman la pareja que más dieron que hablar. Ella recriminó cada una de las palabras que él soltaba y esto provocó alguna situación más que tensa. Manuel eligió a Nahia, de quien dijo que era "maravillosa", un calificativo que reventó a su novia. Lucía se decantó por Víctor casi por descarte.

Por último, Claudia eligió a Toni, "porque es con quien más cosas en común he tenido y me he sentido cómoda estando contigo". Por su parte, Raúl, a quien nadie le puso un collar en el primer encuentro, decidió irse con Lara.