María Patiño sufre un ataque de vértigo en 'Sálvame': "Estoy empapada de sudor" Ecoteuve.es 21/01/2021 - 19:05 0 Comentarios

Paz Padilla rescata a la colaboradora de las alturas: "Pareces María Teresa Campos"

María Patiño ha vivido este jueves, 21 de enero, uno de sus peores momentos en Sálvame. La colaboradora ha sufrido un ataque de vértigo en directo cuando estaba subida en el techo del plató para que el programa cebara su encuentro con Anabel Pantoja.

Sin embargo, la idea de la cúpula de Sálvame ha creado ¿a propósito? una angustia horrorosa en Patiño. Mientras que Paz Padilla ponía en contexto a los espectadores lo sucedido en Socialité el fin de semana pasado, aparecía en pantalla María que apenas se tenía en las barandillas.

"Hay como una altura de siete metros y a María le da mucho miedo", ha dicho Paz en primer lugar. "María, parece que estás en la Luna". "Estoy empapada en sudor. Me quiero bajar ya", ha respondido muy nerviosa Patiño que, incluso, ha llegado a temblar.

El ataque de vértigo de María Patiño: "Parece María Teresa Campos"

A punto de llorar, la colaboradora ha explicado que tiene vértigo "desde que me quedé embarazada". "¿Sabes que es tu mente? No pienses, habla conmigo. La mente no puede ser más fuerte que tú. No existe, no es real", ha aconsejado la gaditana.

Instantes después, Paz ha cogido de la mano a Patiño para bajarla de las alturas y acompañarla "a la ducha". Eso sí, a la presentadora no le ha faltado sentido del humor al comparar a María con María Teresa Campos por cómo andaba. "Es la vieja del visillo".