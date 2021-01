Los cuarenta segundos de silencio de Pedrerol en 'El chiringuito' tras el ridículo del Real Madrid con el Alcoyano Ecoteuve.es 17:18 - 21/01/2021 0 Comentarios

El presentador critica la actitud del equipo dirigido por Zidane en la Copa del Rey

Josep Pedrerol volvió a demostrar que pocos hay en la televisión que dominan tan bien los tiempos como él. El presentador arrancó El chiringuito en la madrugada de este jueves, 21 de enero, preguntando a la audiencia por la responsabilidad de Zidane en al debacle copera del Real Madrid.

El equipo merengue protagonizó un nuevo y bochornoso capítulo en la Copa del Rey al caer por 2-1 contra el Alcoyano, un equipo que milita en 2ªB y que disputó los minutos finales de la prórroga con diez futbolistas. Juanan, el autor del gol del triunfo, y el portero José Juan fueron los héroes del equipo local.

Pedrerol comenzó dando la enhorabuena al Alcoyano por su gesta histórica. "En el fútbol hay que poner pasión, dejarse el corazón... sudar la camiseta", dijo para después poner el foco en Zidane. "Y en el fútbol también es importante que un entrenador sepa lo que hace".

Los interminables 40 segundos de silencio de Josep Pedrerol en 'El chiringuito'

"Le han preguntado a Zidane si no le daba vergüenza lo de hoy, si no era una vergüenza lo de hoy, pregunta lógica", continuó diciendo el presentador muy serio. "¿Sabéis qué ha contestado? Que no".

"El Alcoyano, un equipo con 800.000 euros de presupuesto. Y Zidane, que se reía hace seis días cuando le echaron de la Supercopa, se reía con Marcelino, dice que no, que lo de hoy no es una vergüenza", dijo a continuación para quedarse en silencio 40 segundos mirando a cámara.