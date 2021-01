"Lo saben todo antes": el zasca de Dani Mateo a Iker Jiménez y Carmen Porter desde 'El Intermedio' Ecoteuve.es 21/01/2021 - 15:14 0 Comentarios

El presentador de La Sexta atiza a la pareja de periodistas de Mediaset

Dani Mateo dedicó este miércoles unos minutos a hablar en El Intermedio de una de las teorías conspirativas más polémicas que se han lanzado sobre la vacuna del coronavirus. El colaborador del programa de La Sexta se hizo eco de las palabras del rabino Daniel Asor, quien ha advertido de uno de los posibles efectos secundarios del fármaco: convierte a las personas en homosexuales.

El catalán no dejó pasar la oportunidad de sacar humor de esta hipótesis tan surrealista y sorprendió a los espectadores al soltar un zasca a dos de los rostros más conocidos de la competencia: Iker Jiménez y Carmen Porter, quienes decidieron el año pasado dejar a un lado el misterio en Cuatro para centrar la mayoría de sus contenidos a la pandemia que ha paralizado a todo el planeta.

Lea también: Un actor de 'Cazafantasmas' envía un mensaje a Iker Jiménez gracias a Broncano: "He visto cosas que te dejarían blanco"

"¡Parad el carro, concretamente el que lleva las vacunas contra el coronavirus! Ha salido a la luz un posible efecto secundario que nos estaban ocultando Fernando Simón, la OMS e incluso Íker Jiménez y Carmen Porter, que siempre lo saben todo antes, ya sea sobre el coronavirus o sobre el chupacabras, siempre lo saben antes", empezó diciendo Mateo, mientras en pantalla se podía ver el rostro de los dos presentadores de Mediaset.

Dani Mateo se mofa de Iker Jiménez y Carmen Porter desde La Sexta

"Según este rabino ortodoxo, que mucha pinta de científico tampoco tiene, cualquier vacuna con sustrato embriónico como la del coronavirus causa tendencias opuestas. Con esto no se refiere a que los diestros se conviertan en zurdos, o los del Madrid se pasen al Barcelona. Se refiere a que tras ponernos la vacuna vamos a acabar todos en una carroza del Orgullo", bromeó el cómico, mientras de fondo comenzó a sonar Desátame de Mónica Naranjo.

Lea también: El mensaje de Iker Jiménez en defensa de Alaska tras su polémica entrevista en 'La Resistencia'

"Lo que no ha aclarado es si también funciona al revés y si cuando Josie se ponga la vacuna se convertirá en Ortega Smith", ironizó el presentador de Zapeando antes de informar a los espectadores de una supuesta última hora sobre este asunto. "Me dicen que ya hay novedades a este respecto, y que la Reina de Inglaterra, que como saben ya se ha puesto la vacuna, acaba de romper su matrimonio para empezar una nueva vida con una amiga. El amor no tiene edad, lo único diferente es que en la despedida de soltera, cuando sale el stripper, en vez de gritarle le ofrecen una rebequita", zanjó el humorista.