El dardo viral de Dani Mateo a El Rubius: "Luego tienes cáncer y das gracias por cada euro que pagaste"

El colaborador de 'El intermedio' triunfa con su crítica al famoso 'youtuber'

El polémico anuncio de El Rubius, Rubbén Doblas Gundersen de trasladar su residencia a Andorra para pagar menos impuestos, algo que ya han hecho otros youtubers, ha enfadado a parte de la opinión pública. "Estos chavales están educando en no pagar impuestos", dijo Javier Ruiz.

Dani Mateo ha triunfado con la reflexión que ha hecho en redes sociales sobre esta decisión, calificada por muchos como insolidaria: "Todos queremos irnos a Andorra dos o tres veces al día al ver lo que hacen con nuestros impuestos, pero luego tienes un cáncer y dar las gracias por cada euro que pagaste".

La crítica viral de Dani Mateo a El Rubius por trasladar su residencia a Andorra

El tuit del presentador de Zapeando ha sido muy aplaudido y se ha viralizado en Twitter de una forma brutal. Eso sí, Mateo ha querido aclarar que no tiene nada en contra de El Rubius, pero que no entiende cómo las personas que tienen grandes fortunas opten por trasladar sus residencias a Andorra para evitar la presión fiscal en España.

"Y que conste que a mí 'El Rubius' me cae de puta madre y respeto su decisión - faltaría más - pero me da pena porque si todos hacemos lo mismo, adiós al ya raquítico estado del bienestar... No sé. Igual me he hecho viejo y el futuro era esto", ha añadido el colaborador de Wyoming en El intermedio.

Todos queremos irnos a Andorra 2 o 3 veces al día al ver lo que hacen con nuestros impuestos, peeeero... Luego tienes un cáncer y das las gracias por cada euro que pagaste ??????????? — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) January 20, 2021