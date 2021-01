César Carballo 'destroza' a Fernando Simón: "Me sorprende que siga en su cargo, no ha dado ni una" Ecoteuve.es 21/01/2021 - 12:00 0 Comentarios

El popular médico denuncia en 'Horizonte' la inacción de nuestros dirigentes

Carballo dice que España no sigue una estrategia: "Estamos vendidos a la vacuna"

César Carballo volvió a ser muy crítico con Fernando Simón en Horizonte este miércoles. El urgenciólogo del hospital Ramón y Cajal aseguró que lo peor de esta tercera ola va a venir en las próximas semanas y que en el caso de Madrid la tasa de positividad en los PCR es de un 20%, es decir, una de cada cinco personas dan positivo en coronavirus.

La situación es tan crítica que Iker Jiménez llegó a describir la curva de esta tercera ola como "un gran muro". Carballo aseguró que la única forma para controlar la pandemia en estos momentos es o acelerar la vacunación (puso en valor el ejemplo de Israel) o el confinamiento, eso sí, diferente al de la primavera de 2020, en el que se puedan ir a los parques y se "cierren todos los sitios cerrados".

La cepa británica tiene la culpa de este vertiginoso aumento de los contagios en España. "Nos han dicho que es marginal, pero a mí me da que esto no es así. Y no es fácil de detectarla. Es un problema muy gordo", aseguró Iker Jiménez con la gráfica en la mano.

César Carballo, ante Iker Jiménez: "Estamos sin rumbo y sin estrategia, vendidos a la vacuna"

"Estamos sin rumbo, sin dirección, sin estrategia. Estamos vendidos a la vacuna, cuyos resultados no van a llegar hasta después de verano", señaló Carballo, muy crítico con la gestión de los políticos. "El 26 de septiembre el ministro Illa, con una incidencia acumulada en España de 282 y de Madrid de 731 dijo 'lo mismo hay que intervenir Madrid porque está en riesgo la salud de los ciudadanos. Hoy, tenemos 736 de acumulado en España y 789 en Madrid. ¿Qué pasa con nuestros dirigentes?".

César Carballo describió así el panorama actual: "La situación es parecida a la de marzo, con brotes similares. Los compañeros de cuidados intensivos ya hablan de que quedan pocas camas, y ya se están empezando a cancelar cirugías de oncología, lo que se va a traducir en mortalidad y en empezar a hacer triaje en los ingresos de nuevo".

Por último, el médico dio hasta el carnet de identidad a Simón por su inacción. "Hemos pedido el control, esto está in crescendo, venimos repitiendo los mismos errores desde marzo. Me sorprende que el Doctor Simón siga en su cargo, no ha dado ni una. Por mucho que aluda a la responsabilidad individual, debería tomar medidas contra lo que puede pasar: lo primero es cerrar Gibraltar y lo siguiente cerrar de manera seria los vuelos con Reino Unido y otros lugares originarios de nuevas cepas", sugirió Carballo".