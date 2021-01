"¡No me gritéis, estoy aquí!": Anna Bosch descoloca a Ana Blanco en TVE durante la toma de posesión de Joe Biden Ecoteuve.es 20/01/2021 - 18:58 0 Comentarios

La enviada especial a Washington protagoniza un surrealista momento en directo

Ana Blanco y Carlos Franganillo han capitaneado el especial De Trump a Biden, emitido tanto en La 1 como en el Canal 24 Horas, este miércoles, 20 de enero. El especial informativo ha retransmitido en directo la ceremonia de la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente de EEUU., en la que Donald Trump no ha querido estar presente.

La cobertura de la cadena pública ha contado también con los comentarios Lorenzo Milá, las corresponsales en Washington de TVE, Cristina Olea y Sara Rancaño y la enviada especial Ana Bosch, además de otros analistas más.

Esta última ha protagonizado un lance curioso en pleno directo, cuando Ana Blanco la estaba dando paso para que añadiera información sobre cómo había afectado la pandemia de coronavirus al acto. "Hay mucha menos gente. Todo es distinto", ha asegurado.

Anna Bosch, en TVE: "¡No me gritéis, estoy aquí! ¡No me voy!"

"Creo que ya nos escucha Anna Bosch. Tú también has estado en la calle...", estaba diciendo Blanco cuando la cronista de TVE ha saltado, algo nerviosa: "Sí, estoy aquí". "Sí, te escuchamos Anna". "No me gritéis, estoy aquí. No me voy", ha vuelto a insistir la enviada especial.

"Bueno, tenemos algún problema. Creo que Anna no nos escucha, sí que sabemos que está ahí. Vamos a ver si recuperamos la comunicación con ella", ha salido del paso Ana Blanco desde el plató de Torrespaña. Segundos después, la periodista ha analizado el discurso de Biden.