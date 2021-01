El comentadísimo cambio de imagen de Kiko Hernández en 'Sálvame': "Pareces el hijo de Antonio Machín" Ecoteuve.es 20/01/2021 - 18:20 0 Comentarios

El colaborador se tiñe el pelo y se da rayos UVA: "Me he quedado tan a gusto"

Kiko Hernández ha sorprendido a los espectadores de Sálvame este miércoles, 20 de enero, con un inesperado cambio de look. El exconcursante de GH3, que se ha puesto al frente de la edición 'limón', la primera franja del espacio, ha acaparado toda la atención en las redes sociales.

Hernández ha aparecido con un peinado algo revuelto, se ha quitado las canas naturales que siempre ha llevado tiñéndose el pelo y, aparentemente, la piel de su rostro estaba mucho más bronceada que de costumbre.

Kiko Hernández ya no luce canas: su cambio de look en 'Sálvame'

No ha sido hasta la llegada de Jorge Javier Vázquez, en torno a las cinco de la tarde, cuando el colaborador ha dado explicaciones sobre el comentado cambio de imagen. "Kiko, tienes que aclarar que no te has hecho nada en la cara, que pareces el hijo de Antonio Machín", ha bromeado Jorge.

"Es el 2021. Que estaba hasta las narices de estar blanco como copito de nieve. Me he dado unos UVA que me he quedado tan a gusto", ha respondido de forma escueta Hernández. Sin embargo, como hemos dicho al principio, Twitter se ha llenado de mofas por su cambio físico. Estas son algunas de ellas:

Kiko Hernández con ese look que me lleva hoy parece que se ha escapado de un circo. #yoveosálvame pic.twitter.com/84kZekzNYY — Meg ?????? (@diosameg) January 20, 2021

No se que se ha hecho kiko hernandez en la cara, está hinchado como pez globo ???? — Pina (@Pina44956314) January 20, 2021

deberían penar con cárcel a quien haya depilado a kiko hernandez las cejas. El pobre creyendo q esta guapo: moreno, teñido y depilado para parecer diez años mas viejo — decidiendo (@decidiendo21) January 20, 2021