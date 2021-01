Diego y Lola, a 'La isla de las tentaciones 3' tras hacer historia en 'Mujeres y hombres y viceversa': así fue su paso por el programa Ecoteuve.es 20/01/2021 - 17:22 0 Comentarios

La pareja fue la primera en formarse tras una final en directo del programa

La Isla de las Tentaciones regresa este jueves 21 de enero, a las 22.00, a Telecinco con Sandra Barneda al frente de su tercera edición. El reality vuelve con importantes novedades y giros que sorprenderán a sus protagonistas. Entre ellas, 'la luz de la tentación', una inquietante alarma que alertará a los protagonistas de que sus parejas han sobrepasado los límites previamente marcados.

Lola y Diego, Marina y Jesús, Lara y Hugo, Claudia y Raúl y Lucía y Manuel, son las cinco parejas que pondrán sus relaciones a prueba en dos resorts de lujo ubicados en la zona de Las Terrenas, en la región de Samaná, una de las áreas más salvajes y paradisiacas de la República Dominicana.

La primera pareja, Lola y Diego, son dos viejos conocidos por los seguidores del universo de Mediaset, ya que su historia de amor comenzó cuando se conocieron en Mujeres y hombres y viceversa. Diego participó como tronista y decidió quedarse con Lola, una de sus pretendientas, en la que fue la primera final en directo del dating show de Cuatro.

Así fue la final de Diego y Lola en Mujeres y hombres y viceversa

El 22 de marzo de 2017, hace casi cuatro años, Diego y Lola hacían historia al convertirse en la primera pareja formada en una final celebrada en riguroso directo. Diego decidió quedarse con Lola, que se impuso a Melani, Marta y Daniela, y protagonizaron uno de los desenlaces más emotivos de la trayectoria del programa.

Diego recibía nervioso a sus cuatro finalistas. Sin embargo, en plena final decidió expulsar a una de ellas: Melani, la pretendienta más veterana. "¿No me lo podías haber dicho en la última cita?", reaccionaba la eliminada, que se quedó helada al conocer la noticia. El tronista, por su parte, alegó que no tenía con ella "el mismo feeling" que al principio. Melani, entre lágrimas, se dispuso a abandonar el plató.

Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, Fabio se puso en pie para hacerle una propuesta a la expulsada. "No me gusta verte así y te lo propuse el otro día, que me encantaría conocerte. No me gustaría que te vayas", afirmó el canario. Melani, por su parte, no supo darle una contestación por el complicado momento que le había tocado atravesar.

Finalmente, Diego debía elegir entre Marta, Daniela y Lola y desveló que la última era la persona de la que realmente se había enamorado. Mientras que Daniela se lo tomó con deportividad, Marta se derrumbaba asegurando que lo que sentía por el tronista era "muy real". Diego y Lola protagonizaron un romántico desenlace y no dejaron de besarse hasta que Emma García les interrumpió para conocer sus impresiones.

Ahora, cuatro años después, los jóvenes pondrán su amor a prueba. ¿Qué les llevó a participar en el reality de Telecinco? La propia Lola explicaba hace unos días los motivos en el plató en el que ambos dieron el salto a la fama. "Yo le ayudaba a coger las chicas para el videoclip que estaba grabando. Le pedí que no se besase con ninguna, pero lo hizo con dos y no me avisó", empezó contando.

"Yo me enfadé muchísimo porque soy celosa y empezó la desconfianza. Yo quería tener un bebé porque veía que teníamos una relación estable, por eso decidí ir a 'La Isla de las Tentaciones', para ver si podía confiar en él", explicaba Lola, que se ha mostrado algo arrepentida de su paso por el programa de Sandra Barneda. ¿Sobrevivirá la pareja a las tentaciones de la isla?