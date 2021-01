"Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré": Jesús Cintora, indignado, estalla al lanzar su última crítica Ecoteuve.es 20/01/2021 - 17:06 0 Comentarios

El presentador tira de ironía para arremeter con dureza contra el consejero de Salud de Murcia

La polémica desatada en Murcia después de que el consejero de Salud, Manuel Villegas, se vacunase contra el coronavirus cuando todavía no le correspondía ha marcado el contenido de algunos programas de televisión este miércoles, 20 de enero.

"No es una persona que esté en una residencia de ancianos, tampoco es personal sanitario", ha comenzado Jesús Cintora en TVE. "Bueno, pues se ha vacunado. Él y la mujer que, dicen, trabaja también en la Consejería. Se han vacunado y no les tocaba", ha insistido el periodista, que acaba de renovar contrato con la cadena pública, tal y como adelantó ECOTEUVE.ES.

Cintora se ha mostrado indignado no solo por la vacunación del consejero, sino porque se niega a dimitir. "No solo no dimite, sino que es que además dice que no le entendemos", ha apuntado el presentador. "Ni dimite ni le echan".

Cintora ha enseñado en Las cosas claras unas declaraciones de Villegas en las que explica por qué pide perdón si entiende que no ha hecho nada mal. "Porque soy así. Cuando veo que hay gente que piensa que algo he hecho mal, pues lo primero que hago es pedir disculpas", ha dicho.

Cintora: "Como diría el otro: el burro delante para que no se espante"

En ese momento, Cintora solo ha podido mostrar su sorpresa tirando de 'humor': "Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Y seguirá, porque sigue en el puesto. No se va y tampoco le echan", ha vuelto a decir el presentador, que ha insistido en la gravedad de que se haya vacunado cuando hay "mucha gente esperando" antes que él. "Como diría el otro: el burro delante para que no se espante".

