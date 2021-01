Javier Ruiz estalla contra El Rubius y avisa a sus seguidores: "Va a vivir de puta madre y tú no" Ecoteuve.es 20/01/2021 - 16:15 0 Comentarios

El periodista llama "jetas" a los 'youtubers' que dejan España para pagar menos

Ya es mediodía ha analizado la polémica surgida a raíz del anuncio de El Rubius de trasladar su residencia a Andorra para pagar menos impuestos, algo que ya han hecho otros youtubers.

"Son los nuevos jetas, que tienen dos problemas: el primero es que son igual de jetas que los viejos jetas", ja comenzado diciendo el periodista Javier Ruiz en el programa de Telecinco.

Lea también: Ana Rosa usa su crítica a Sánchez para dar un zasca a El Rubius: "En Andorra se pondrá una de nuestras vacunas"

"Les están contando a chicos de 15 y 17 años que pagar impuestos es de looser, de perdedores, pero la familia de estos chicos está en España y sus pensiones las pagamos entre todos los que nos quedamos aquí. A sus familias les seguimos pagando nosotros", ha insistido Ruiz, muy enfadado.

Javier Ruiz, a los seguidores de los youtubers que dejan España: "Te están robando"

El periodista ha destacado la opinión de Ibai Llanos. "Dice que paga el 47% de impuestos y vive de puta madre", ha recordado Javier Ruiz, que ha insistido en lo peligroso del discurso de los youtubers que prefieren dejar España.

Lea también: Mónica López, obligada a rectificar y pedir disculpas a Iván Espinosa de los Monteros: "Me puse como una hidra"

"Estos chavales están educando en no pagar impuestos", ha comentado el periodista, que se ha dirigido a cámara para mandar un mensaje a los espectadores. "Chavales que veis esto: os están robando y da igual que te robe Cristiano o Messi. Cuando no se pagan impuestos, te están robando. Ellos van a vivir de puta madre y tú no".