Telecinco recorta 'Sálvame' para dejar hueco a Pedro Piqueras Ecoteuve.es 20/01/2021 - 12:37 0 Comentarios

El programa acaba este miércoles a las 20.40, cuando arrancará el informativo

A las 21.00, la cadena emite el partido Alcoyano-Real Madrid de Copa del Rey

Telecinco modifica este miércoles su parrilla de la tarde para dar cabida al informativo de Pedro Piqueras, con especial atención a la toma de posesión de Joe Biden, debido a la emisión del partido de Copa del Rey del Real Madrid.

Telecinco recortará Sálvame Tomate, que hoy acabará a las 20.40, una media hora antes de lo que es habitual. En ese momento, comenzará el informativo de Piqueras. El presentador conectará en directo con Mamen Sala y Dori Toribio en la ciudad de Washington para informar sobre el acto de investidura de Joe Biden, un evento marcado por las fuertes medidas de seguridad que se han tomado tras el asalto al Capitolio.

El Alcoyano-Real Madrid, en directo en Telecinco

A las 21.00 arrancará el partido entre en Alcoyano y el Real Madrid, correspondiente a la Copa del Rey, una competición que habitualmente se emite en Cuatro pero que en esta ocasión ha sido trasladada a Telecinco para reforzar su parrilla de cara a la lucha que mantiene con Antena 3 por la victoria de enero.

'Love is in the air', este miércoles contra 'Mujer'

A las 22.50 comenzará una nueva entrega de Love is in the air, la serie turca que desde hace dos semanas lucha (de momento sin éxito) por hacerse un hueco en la parrilla. Como rival tendrá a Mujer, ya que Antena 3 ha sorprendido esta semana con una tercera emisión de esta exitosa ficción para no dejarse escapar el triunfo del mes.

