¿En qué consiste 'Veo como cantas'?: Antena 3 arranca las grabaciones de su nuevo programa con Manel Fuentes Ecoteuve.es 20/01/2021 - 12:36 0 Comentarios

Josie, Ana Milán, Ruth Lorenzo y El Monaguillo serán los asesores del concurso

Atresmedia seguirá apostando por los grandes formatos de éxito internacional. Tras la gran acogida que tuvo la primera edición de Mask Singer: adivina quién canta en Antena 3, el Grupo adaptará la nueva revelación televisiva: I Can See Your Voice. Bajo el nombre de Veo cómo cantas, arrancan las grabaciones del nuevo gran show de entretenimiento de Antena 3.

Considerado como uno de los formatos de televisión de los últimos tiempos, Veo cómo cantas ya apareció en la última edición del MIPCOM de Cannes como uno de los programas más adaptados del último año. La adaptación del formato estará producida por Atresmedia Televisión y Warner Bros. ITVP España.

Lea también: Manel Fuentes: "La gente decía que a 'Tu cara me suena' le quedaban 10 minutos de vida, y míranos"

El formato, cuya productora CJ ENM nació en Corea del Sur, país del que también es originario Mask singer, ya cuenta con varias ediciones en todo el mundo. El programa está siendo un éxito de audiencias en 11 países entre los que se encuentra EEUU (FOX), Países Bajos (RTL4), Alemania (RTL) y Tailandia (Workpoint), entre otros. Reino Unido (BBC One) ya ha adquirido los derechos y Alemania (RTL) ha renovado por una segunda temporada debido a su excelente resultado.

Así es la mecánica de Veo cómo cantas en Antena 3

Veo cómo cantas es un guessing show musical en el que, con la ayuda de un grupo de famosos y un artista invitado de renombre, un concursante tendrá que adivinar si unos "cantantes misteriosos" son buenos o malos vocalistas, sin oírlos cantar. Tan sólo por su apariencia, su forma de moverse, de hacer playback o su actitud en el escenario.

Este panel de asesores fijo estará formado por Ruth Lorenzo, Ana Milán, Josie y El Monaguillo. Ellos serán los encargados de ayudar al concursante a reconocer a los buenos vocalistas y a los que no tienen nada que hacer en el mundo de la música.

Lea también: Malú ficha por 'La voz' para su tercera edición en Antena 3: ¿se caerá de lo nuevo de 'Mask Singer'?

Con la ayuda de una serie de pistas, y de la opinión y comentarios de los asesores y del artista invitado diferente en cada programa, el concursante luchará por un premio en metálico para el que necesitará buenas dosis de intuición, de análisis de los detalles y de buen humor.

Cantantes de excelente calidad artística, desastrosos vocalistas, éxitos musicales del momento, comentarios hilarantes, ingenio y mucho humor se dan la mano en este nuevo programa de música, famosos, puro entretenimiento e intuición.

Antena 3 premia a Manel Fuentes con un nuevo gran formato

Nacido en Barcelona, el periodista Manel Fuentes ha desarrollado su trayectoria profesional como presentador en la radio y en la televisión. Su carrera en las ondas empezó en los años 90 y saltaría a la televisión en el programa Crónicas Marcianas. Después, el presentador se ha puesto al frente de varios formatos como La noche... con Fuentes y Cía o Caiga quien Caiga. En 2002 ganó el Premio Ondas como Mejor Presentador gracias su trabajo en la pequeña pantalla.

Lea también: Los Javis: "Malú tiene el huevo áurico limpísimo, es una tía maravillosa y fan de Paquita Salas"

En 2011 arrancaría su carrera en Antena 3 al frente del exitoso talent Tu cara me suena, programa del que sigue siendo maestro de ceremonias y uno de sus pilares fundamentales. Ahora comienza una nueva aventura en Antena 3 al frente de Veo cómo cantas, un nuevo gran formato de entretenimiento en el que Manel Fuentes podrá divertirse y entretener como lo viene haciendo desde hace años.