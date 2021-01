La emotiva carta de Jordi Cruz a Henar en la final de 'Masterchef Junior': "Nada más verte, supe que eras especial" Ecoteuve.es 20/01/2021 - 11:01 0 Comentarios

El juez escribe a la concursante del talent la primera carta de su vida

Televisión Española emitió este martes la gran final de Masterchef Junior 8. Y antes de que Aurora se proclamase ganadora de la edición, tras imponerse en el último duelo a Nicolás, el programa vivió uno de los momentos más emotivos de su historia por la aplaudida sorpresa que Jordi Cruz quiso tener con una de las concursantes: Henar.

La pequeña ha sido la gran revelación de este año en la versión infantil del talent culinario de la cadena pública y el juez catalán quiso tener un detalle con ella después de que en uno de los programas ella confesase que nunca nadie la había escrito una carta.

Los jueces pidieron a los cuatro finalistas que destapasen sus cajas misteriosas, que escondían la preciada chaquetilla que podrían ponerse en caso de llegar al duelo final de la noche. Sin embargo, la sorpresa de Henar fue algo mayor al ver que junto a la prenda había una carta para ella.

El aplaudido gesto de Jordi Cruz hacia Henar en Masterchef Junior

Al descubrir que se trataba de Jordi Cruz, Henar comenzó a saltar de alegría, mostrándole el detalle a sus compañeros. "Mi querida Henar, dices que nunca has recibido una carta, pues aquí la tienes", empezó diciéndole el catalán. "Te escribo para decirte que nada más conocerte pensé: 'Esta niña es muy especial. Eres espontánea, inteligente, divertida y extremadamente sensible", proseguía la misiva, en la que Cruz le hacía una petición a la joven.

"Quiero que me hagas una promesa, la próxima vez que alguien hable de cartas levantarás la cabeza muy alta y con una sonrisa gigante dirás: 'A mí me escribió una y encima un pivonaco'". Y concluyó: "Con todo mi cariño, tu amigo Jordi Cruz". "Qué bonito, gracias. Te quiero mucho. Nunca me hubiera imaginado que mi primera carta de amor encima hubiera sido de Jordi y con esas palabras preciosas", confesaba Henar antes de salir corriendo para abrazar al juez. "¿Me prometes que siempre confiarás en ti? Pero te lo tienes que creer", insistió el catalán emocionado.