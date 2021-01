Jesús Cintora, obligado a cortar 'Las cosas claras' tras la bronca de dos colaboradores: "¡Ridículo tú!" Ecoteuve.es 19/01/2021 - 19:52 0 Comentarios

Javier Gallego 'Crudo' y Carmen Remírez de Ganuza se enzarzan en directo

Las cosas claras, el programa de Jesús Cintora en TVE, ha vivido este martes, 19 de enero, un momento de mucha tensión con dos de sus colaboradores. Javier Gallego 'Crudo' y Carmen Remírez de Ganuza han chocado en directo a raíz de la foto de Pablo Casado ayudando a quitar la nieve del temporal Filomena.

El espacio arrancaba con el anuncio del Consejo de Ministros como Zonas Afectadas Gravemente por una Emergencia de Protección Civil (lo que antes se conocía como zonas catastróficas) en un total de ocho comunidades, entre ellas Madrid.

Lea también: TVE renueva el programa de Jesús Cintora: 'Las cosas claras' sigue en La 1

Sin embargo, la "contradicción" viene después de que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso bajara el nivel de emergencia de la comunidad pasando del nivel 2 al nivel 1 de alerta tras los estragos de la borrasca, algo que ha destacado Gallego:

"Hay un problema y una contradicción. Si estás diciendo que es zona catastrófica, ¿por qué pasas al nivel 1 de emergencia? Además, hay algo más grave, y es que no conozcan cómo funcionan los niveles de emergencia de su propia región", ha asegurado provocando las risas de Cintora.

"La cantidad de obstáculos y basura sigue siendo alucinante. Yo me pregunto, ¿dónde está Pablo Casado con su pala? Lo echamos de menos", ha dicho el presentador soriano a lo que Remírez de Ganuza ha espetado: "Qué ridículo".

Jesús Cintora frena en seco a dos colaboradores tras una fuerte discusión en 'Las cosas claras'

Esto ha desencadenado en un intercambio de golpes entre ambos tertulianos. "No, qué ridículo él", ha contestado 'Crudo' mientras que ella contraatacaba: "No, ridículo tú, apelando a un señor que no tiene poder en este asunto".

Lea también: "La mierda te come": Jesús Cintora, durísimo en TVE contra la gestión de Madrid por la suciedad tras Filomena

"Pero, vamos a ver, contesta a la pregunta que tú mismo te has hecho antes, ¿quién decide cuándo se pasa del nivel 2 al 1?", ha preguntado ella después. "La Comunidad de Madrid". "¿A sugerencia de quién?". "No, a sugerencia de nadie, de Protección Civil de Madrid como puedes ver a través de sus comunicaciones".

Finalmente, Jesús Cintora ha decidido poner punto y final a la discusión tirando de su particular humor: "¡Calma, sosiego! Vamos a enfriar esto, como el hielo en las calles".