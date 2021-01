El alegato de Risto Mejide contra Fernando Simón: "Empiezo a estar hartito de sus sermones" Ecoteuve.es 19/01/2021 - 18:41 0 Comentarios

El presentador de Cuatro carga contra el experto por sus últimas palabras

"En Navidad nos lo hemos pasado mejor de lo que debíamos", decía hace unos días Fernando Simón en rueda de prensa a la hora de valorar el repentino incremento de casos de coronavirus registrado tras las fiestas. Las palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias provocaron una gran polémica, ya que fue acusado de depositar toda la responsabilidad en los ciudadanos.

El virólogo ha vuelto a colocarse ahora en el centro de algunas críticas después de advertir de que "la llegada al pico de la curva va a depender mucho de cómo nos portemos estos días". Todo es mentira se ha hecho eco de las declaraciones de Simón y Risto Mejide no ha dejado pasar la oportunidad de mostrar su enfado con el experto.

Risto, "hartito te los sermones de Simón": "La culpa es siempre nuestra"

"Yo no sé vosotros, pero yo ya empiezo a estar hartito de los sermones del doctor Simón. Básicamente, a mí que me traten de insolidario, que me insulten... bueno; pero que me llamen idiota y me lo demuestren cada vez que hablan me empieza a tocar mucho la moral. Esto de que nos digan que siempre la culpa es nuestra, que a ver cómo nos portamos... Porque, ¿qué pasaría si el problema no es cómo nos hemos portado, sino que las medidas propuestas por las autoridades no están dando sus resultados, previstas por ellos?", se planteó el catalán.

"Con los datos de propuesta de sanción uno no puede salir a decir que la gente se lo ha pasado demasiado bien. Punto. O si no, ¿qué me está diciendo, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no han estado haciendo su trabajo? Espero que no", continuó quejándose Mejide después de valorar los datos ofrecidos por algunas de las comunidades autónomas que más restricciones impusieron en esas fechas de Navidad.